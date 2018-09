Kia Proceed, il lancio della shooting brake

Kia ProCeed, esposta in anteprima al Paris Motor Show 2018, perde l’accento ma acquista parecchia sostanza. Una station wagon elegante ma al contempo sportiva, mette sul piatto prestazioni in grado di far sentire giovane anche il più attempato dei papà.

Estetica grintosa

Con una lunghezza di 4,6 metri, un’altezza minorerispetto alle station wagon competitor, punta sulla grinta e sullo spazio: vanta con un passo di 2,65 m, un bagagliaio di 594 litri rispetto alla sorella berlina, con un gran vantaggio in termini di capienza.

La cinque porte in versione GT rimane davvero fedele all’impronta estetica del modello. A caratterizzarla giusto un montante posteriore molto inclinato e un nuovo paraurti. Si aggiungono cerchi fino a 18’’.

Sotto al cofano

ProCeed esce dagli stabilimenti slovacchi su piattaforma K2, benzina o gasolio, turbo,dai 120 (1.0 GDi) ai 204 CV (1.6 GDi) per il benzina, con 136CV per il CRDi diesel. Il cambio è automatico doppia frizione con sette rapporti o manuale: sotto il vestito, insieme all’assetto dedicato, ribassato, ha il Torque Vectoring control...

Dotazioni

A bordo è possibile trovare lo schermo da 7” oppure da 8’’ integrabile con Android Auto e Apple CarPlay. Di serie il sistema di frenata d’emergenza, l’alert per l’angolo cieco e lo Smart Cruise Control evoluto, con funzione Stop & Go (cambio automatico) in grado, nel traffico, accordarsi e mantenere distanze e corsia di marcia (sistema di assistenza alla guida di livello due). Prezzi? È ancora presto per dirlo.