Rio GT Line: la sportività abbraccia il modello Kia più venduto al mondo

Rio, il modello Kia più diffuso al mondo, secondo in Europa per vendite dopo Sportage, veste i panni sportivi grazie all’allestimento GT-Line presentato al Salone di Ginevra 2018. Carattere, appeal, sportività sono le nuove parole d’ordine. Rio GT-Line va a completare la gamma delle sportive aggiungendosi a Sportage, Picanto, Optima e Sorento. Nella versione GT-Line Rio abbina al piccolo e reattivo 1.0 T-GDI una maneggevolezza invidiabile e un nuovo look sportivo tipico del Brand GT-Line.

A sottolinearne il nuovo carattere anche i fendinebbia a LED "Ice-cube" che ricordano il dna sportivo della gamma GT-Line. Luci diurne a LED, cornici dei vetri cromate e spoiler sul tetto sono gli ingredienti finali. E per sottolineare il nuovo carattere di Rio, sono disponibili sei tinte per la carrozzeria: Aurora Black, Platinum Graphite, Signal Red, Clear White, Silky Silver e Most Yellow.

Interni con finiture sportive

Compatta, spaziosa, versatile. Rio nel mondo è apprezzata soprattutto per il suo abitacolo che propone uno stile moderno coniugato all’ottimale ergonomia. Punti di forza che sulla GT-Line vengono valorizzati attraverso finiture ispirate al lato sportivo di Kia, con materiali e particolari inediti. A partire dai sedili, in tessuto con dettagli in eco-pelle, impreziositi dalle cuciture grigie a contrasto. Gli appassionati di auto sportive apprezzeranno la pedaliera in alluminio e il nuovo volante in pelle "D-cut". Mentre le finiture metal-look degli interruttori e della leva del cambio, insieme ai dettagli del cruscotto che ricordano la fibra di carbonio conferiscono all’abitacolo un inedito sapore sportivo.

Infotainment e sistemi di sicurezza evoluti

Al centro della console è disponibile l'evoluto sistema di infotainment che utilizza l'ultima generazione del Kia HMI (Human-Machine Interface). Di serie Rio GT-Line offre il touch screen da 7 pollici che include la navigazione con Apple CarPlay ™ e Android Auto ™ per l'integrazione completa dello smartphone. Fra gli equipaggiamenti disponibili anche la telecamera posteriore. Fra le auto del segmento B più sicure, premiata con le cinque stelle Euro NCAP, Rio GT-Line offre un livello di sicurezza ai vertici della categoria grazie all'adozione di una serie di accorgimenti inclusi nel pacchetto Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sviluppato da Kia. Oltre a una scocca realizzata con largo uso di acciai speciali, ai sei airbag di serie e ai fari direzionali, su Rio GT-Line è disponibile anche il nuovo sistema Driver Attention Warning (DAW) che monitora la concentrazione del guidatore con avvisi sonori e luminosi sul quadro strumenti. Fra le dotazioni anche il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) che grazie a un radar permette di rilevare potenziali collisioni con altri veicoli o pedoni (raramente disponibile nel segmento), accoppiato al Lane Departure Warning (LDW), che segnala l'involontario spostamento dalla corsia di marcia in caso di mancata attivazione degli indicatori di direzione. Dal terzo trimestre dell’anno sarà disponibile anche il Lane Keeping Assist (LKA).

Sportività, economia e basse emissioni

Kia ha scelto di equipaggiare la nuova Rio GT-Line con il modernissimo tre cilindri 1.0 T-GDI (Turbo Gasoline Direct Injection), uno dei motori strategici dell’intera gamma Rio. Nella versione più prestazionale, il 3 cilindri turbocompresso da 120 CV assicura basse emissioni, grande efficienza, ma soprattutto una guida di carattere, grazie anche al peso contenuto che riduce il carico sulle ruote anteriori migliorando bilanciamento e piacere di guida. Con una coppia di 172 Nm disponibile da 1.500 a 4.000 giri/min questo motore assicura la massima flessibilità in tutte le condizioni stradali, sommate a una guida reattiva e coinvolgente. Al look sportivo Rio GT-Line associa una notevole economia di esercizio grazie ai consumi particolarmente contenuti (4,7 l/100 km calcolati nel nuovo ciclo di guida combinato europeo) associati ad emissioni di CO2 di 107 g/km. Il 3 cilindri turbo è abbinato a una trasmissione manuale a sei velocità. A partire dal terzo trimestre del 2018, Rio GT-Line sarà disponibile anche con una trasmissione a doppia frizione a sette velocità. Kia Rio GT Line sarà in vendita dalla primavera. Con 7 anni di garanzia, come tutti i modelli Kia,