Kia Sportage festeggia i suoi 25 anni con 5 milioni di unità vendute

Kia festeggia 5 milioni di Sportage venduti nel mondo. Lanciato nel 1993 e giunto alla sua quarta generazione, Sportage, SUV-crossover compatto a lungo top seller della gamma, esempio della qualità e dei valori fondamentali di Kia, ha raggiunto questo importante traguardo in occasione del suo 25esimo anniversario.

L'attuale generazione, lanciata nel 2016, raccoglie il testimone e prosegue la sua carriera mietendo continui successi, facendo registrare vendite globali per 38mila unità al mese nel 2017. "Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo produttivo", sottolinea in una nota Ho Sung Song, Executive Vice President of Global Operations Divison. "La popolarità in continua ascesa e il grande apprezzamento del pubblico dimostrano che Sportage ha la forza, le caratteristiche e l'appeal per conquistare ancora numerosi acquirenti nei mercati di tutto il mondo", aggiunge. "Dal 1993, il nostro SUV-crossover è diventato un modello di riferimento nel suo segmento, un successo crescente che ha permesso a Kia Motors di proseguire su questa strada con la creazione di una gamma diversificata e completa. Vedrete, per il futuro abbiamo in serbo numerose novità", conclude.

Sportage ha fatto la sua prima apparizione al Tokyo Motor Show del 1991, introducendo per la prima volta il concetto di urban SUV. Kia ha dato così vita a un SUV compatto e pratico, adatto a un uso polivalente e capace di adattarsi con disinvoltura ad ambienti e situazioni diverse. Caratteristiche che hanno conquistato il pubblico da subito, decretandone il successo sin dalla prima generazione con oltre 500mila unità vendute al debutto. Le vendite di Sportage con l'arrivo della seconda generazione hanno totalizzato 1.223.776 unità a livello globale, dopo 7 anni di produzione. Un successo conclamato che con il terzo modello ha superato un milione di vendite in soli 4 anni, contribuendo a lanciare Sportage verso l'ambizioso traguardo dei 2 milioni di esemplari prodotti nel suo sesto anno di vita.

2016 e 2017 sono gli anni che consacrano Sportage best-seller Kia; per la prima volta infatti supera le vendite di Kia Rio, conquistando l'ambito podio di modello più venduto a livello mondiale. Oggi, il SUV riconoscibile per l'iconico "Tiger Nose" conquista nuovi traguardi e nei mesi di gennaio e febbraio 2018 ha fatto registrare rispettivamente 36.632 e 32.930 unità, risultati che contribuiscono a rafforzarne il ruolo di punto di riferimento per tutta la gamma Kia. L'attuale generazione in 29 mesi di vendita ha festeggiato nel gennaio scorso il milionesimo esemplare venduto. Lo stile inconfondibile dell'attuale generazione con la griglia Tiger Nose e i fari supplementari a LED "ice cube". Quel mix unico di sportività ed energia ottenuto grazie al design sviluppato dal Centro Stile europeo Kia di Francoforte, in collaborazione con gli altri centri Kia di Namyang in Corea e di Irvine in California. L'abitacolo spazioso con la plancia "driver oriented". La qualità dei materiali assolutamente premium e la continua evoluzione dei motopropulsori sempre più efficienti. Infine, la sicurezza ai vertici della categoria con i più avanzati standard di prova di Euro NCAP nel settore "Safety Assist". L'ultima Sportage ribadisce il suo ruolo di primo piano nel mercato, con uno stile unico, praticità, tecnologia e dotazioni ai vertici con i sistemi più avanzati per la prevenzione degli incidenti e la riduzione delle loro conseguenze.

Lo stabilimento di produzione europeo di Kia a Äilina, in Slovacchia, dal 2007 ha prodotto tre generazioni di Sportage. Da allora, nel moderno sito produttivo sono stati prodotti in Europa circa 1,4 milioni di esemplari di Sportage con un'escalation numerica sostenuta dalle ottime performance di vendita: 104.500 esemplari la seconda generazione, 797.500 la terza generazione fino ai 492.000 del modello attuale, entrato in produzione alla fine del 2015 e commercializzato dal 2016.

Lo stile di Sportage ha conquistato il mondo e in Italia vanta un'immagine fortissima fra i Suv-crossover, categoria che questo modello ha di fatto "inventato" dalla prima generazione. L'evoluzione stilistica, capace di esprimere sportività ed energia, oltre che un forte carattere, negli anni è stata premiata piu' volte con i piu' prestigiosi riconoscimenti al design, dagli "iF Design Award" ai "Red Dot Award" dedicati al design industriale, assegnati sia alla terza che nella quarta generazione di Sportage. Inoltre, nel 2017, Kia Sportage rispondente ai piu' avanzati standard di prova di Euro NCAP nel settore "Safety Assist" ed equipaggiato di tutti i sistemi piu' avanzati per la prevenzione degli incidenti e la riduzione delle loro conseguenze, ha ottenuto il massimo riconoscimento dall'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), l'ente americano per la sicurezza stradale. Senza dimenticare l'unicità dei sette anni (150.000 km) di garanzia dei quali, insieme a tutta la gamma Kia, beneficia, ovviamente, anche Sportage.