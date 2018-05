KTM rinnova completamente la gamma SX con i model year 2019

Da 10 anni KTM domina nei campionati di tutto il mondo; il marchio austriaco è infatti protagonista costante nelle competizioni a tutti i livelli e in tutti i continenti. Nella storia recente, i successi che hanno regalato le maggiori soddisfazioni sono stati il nono titolo conquistato da Tony Cairoli nel Campionato Mondiale FIM Motocross ottenuto a bordo di un’imbattibile KTM 450 SX-F.

Nel Campionato mondiale MX2, Pauls Jonass ha confermato il dominio assoluto in questa classe, contribuendo a raggiungere le nove vittorie in dieci stagioni per la KTM 250 SX-F. Ma certamente uno dei risultati più importanti della storia di KTM è la conquista di ben 3 titoli consecutivi AMA Supercross 450 ottenuti da Ryan Dungey dal 2015 al 2017. Ottenere questa incredibile serie di successi richiede una forte motivazione, un impegno costante a favore dello sviluppo nelle competizioni e un investimento nei programmi di crescita per giovani talenti.

Tutto questo crea la migliore piattaforma per la gamma KTM SX, in quanto non c’è niente di più utile che sviluppare le moto in gara e riportare i progressi ottenuti sul prodotto in serie. Le Sportminicycle per esempio, disponibili nelle versioni 50 SX, 65 SX e 85 SX, offrono una solida base ai giovani delle classi junior per avanzare fino alle classi degli adulti, dove le 2 tempi 125 SX, 150 SX e 250 SX, insieme alle 4 tempi 250 SX-F, 350 SX-F e 450 SX-F, rappresentano la miglior scelta per competere in ciascuna categoria.

Ciclistica

Per il MY 2019, tutti i modelli da adulti sono stati oggetto di un importante aggiornamento alla ciclistica che ha contribuito ad alleggerire ulteriormente le moto. Infatti, nel segmento di cilindrata superiore la KTM 450 SX-F è di gran lunga più leggera delle sue rivali. Tutti i modelli SX presentano un telaio riprogettato per garantire una migliore rigidità, maneggevolezza e stabilità in rettilineo, abbinato a un telaietto posteriore più lungo, una sede perfezionata per il perno dell'asse posteriore nel forcellone e sovrastrutture completamente rinnovate per aumentare l'ergonomia e offrire al pilota maggiore libertà di movimento.

Un'estetica inedita con nuove grafiche va a completare la sella dalla forma rinnovata e il nuovo serbatoio. La nuova cassa del filtro offre maggiore protezione al filtro garantendo un migliore flusso d'aria, mentre gli impianti di scarico sono stati perfezionati sia per i 2 tempi sia per i 4 tempi; nel complesso ciò contribuisce a una maggiore efficienza nell'erogazione della potenza e a prestazioni superiori. I nuovi radiatori garantiscono un raffreddamento efficace e si trovano in una posizione migliore ai fini della centralizzazione delle masse, mentre una batteria agli ioni di litio più potente contribuisce a rendere sempre puntuale l'avviamento elettrico e si adatta perfettamente al nuovo cablaggio, rielaborato per ottenere un impianto elettrico compatto.

La piastra superiore della forcella è stata modificata per migliorare la maneggevolezza e al contempo si rivela più pratica per agire sulle nuove regolazioni della forcella. Tutti i modelli continuano a vantare straordinari componenti di serie, come i freni Brembo, le sospensioni WP, il manubrio NEKEN, gli pneumatici Dunlop e il commutatore della selezione delle mappe motore, del controllo di trazione e del launch control disponibili sulle moto a 4 tempi. Per tutta la gamma sarà infine disponibile un nuovo cavalletto removibile di nuova concezione, che offre una doppia funzione. In sintesi, circa il 60% dei componenti di ciascuna moto è stato rinnovato.

Motore

Tutti i modelli della gamma KTM SX sono stati sottoposti a modifiche del motore consistenti. I modelli 250 SX-F e 350 SX-F sono dotati di una frizione DDS di nuova progettazione, mentre tutti i modelli a 4 tempi vantano trasmissioni perfezionate e un sistema di gestione del motore Keihin all'avanguardia, con un corpo farfallato aggiornato e un pacchetto elettronico migliorato. Le KTM 125 SX, KTM 150 SX e KTM 250 SX, tra i vari aggiornamenti, prevedono regolazioni del carburatore perfezionate e trasmissione e frizione nuove. In aggiunta ai miglioramenti apportati al motore su tutta la gamma, il modello di punta KTM 450 SX-F vanta una testa SOHC di nuova concezione per ridurre il peso e migliorare la centralizzazione delle masse, un nuovo albero a camme con una fasatura più corta e una superficie migliorata e un guidacatena della distribuzione a basso attrito con rivestimento DLC.

Per coloro che ambiscono a una guida più estrema e desiderano mettere a punto la moto in base alle proprie esigenze personali, KTM ha creato una gamma completa di componenti che migliorano l'estetica e le prestazioni, disponibili nel catalogo KTM PowerParts. Sviluppata dall’R&D di KTM in collaborazione con i principali produttori di accessori, questa ampia selezione di prodotti riesce sicuramente a portare ogni modello SX a livelli superiori. Ma non è tutto, infatti la linea di abbigliamento KTM PowerWear offre un ricco catalogo di prodotti di qualità READY TO RACE per coloro che si preparano alle sfide più dure. Grazie a all’ampia offerta di abbigliamento protettivo, da competizione e casual, i piloti hanno la possibilità di presentarsi al meglio, sia in pista che nel tempo libero.

"Pensiamo sempre alla prossima sfida. Questo è senza dubbio lo spirito che ispira KTM. La scorsa stagione i nostri team hanno riscosso un incredibile successo in tutto il mondo, e il merito va al duro lavoro delle persone coinvolte e soprattutto delle equipe R&D sia in Austria, a Mattighofen, sia negli USA. Il successo in gara fa parte dello stimolo che ci assicura di continuare a produrre moto di serie che siano già READY TO RACE appena acquistate", questo il commento di Joachim Sauer, Senior Product Manager Offroad presso KTM.

"Un infaticabile sforzo per pensare a come poter sviluppare le nostre moto, ci ha portato alla nuova generazione di modelli KTM SX, presto disponibili sul mercato. Rispetto ai modelli precedenti sono state introdotte alcune modifiche consistenti e la KTM 450 SX-F è il vero pezzo forte, grazie alla sua incredibile maneggevolezza, al suo peso ridotto e al motore potente. Il nostro programma, volto allo sviluppo della nuova generazione di talenti in erba, è supportato da un'intera gamma di modelli che va dalla KTM 50 SX alle moto in grado di gareggiare a livello mondiale. Il nostro obiettivo è chiaro: fissare un nuovo standard di riferimento nel mercato del motocross, creando gli strumenti più precisi per questo scopo, destinati sia agli amatori che ai piloti professionisti ", ha concluso Sauer.