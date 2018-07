Ambassador auto Cupra: è una donna

Cupra sceglie Laia Sanz per portare alto il suo nome nel mondo della sportività. Il binomio donne e motori calza a pennello nel suo caso: è l'unica donna ad aver superato per ben otto volte il traguardo della Dakar Rally. Ora, scelta come ambasciatrice per rafforzare il posizionamento sportivo del brand, si avvia alla sua prossima sfida sportiva: Cupra.

Bella ma non solo

Sanz, con la passione per le competizioni nel sangue, ha conquistato diciotto titoli mondiali: tredici Campionati del Mondo di Trial e cinque Enduro, così come un importante nono posto finale al Rally Dakar 2015. Lasciare da parte le convenzioni e aprire la strada alle donne che vogliono dedicarsi al mondo del motorsport sono i principi che accomunano la Sanz e Cupra.

"Essere ambasciatrice di un marchio come Cupra è un grande onore per me: ha grandi ambizioni di reinventare il mondo della competizione, e far parte di un progetto come questo è un'esperienza unica e stimolante".

Inoltre, Jaime Puig, direttore di Cupra Racing, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di avere Laia come ambasciatrice: sia lei che il marchio amano le competizioni e mantengono uno spirito sportivo costante"

Dove vedremo Laia Sainz Con questa partnership Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) collaborerà ad eventi e ad attività congiunte del brand ma soprattutto salirà al volante di una Cupra TCR in alcune delle gare in programma. Obiettivo per il quale già si sta preparando sul circuito di Montmeló.

Prossimo appuntamento: "innovativo"

La Sainz correrà con Jordi Gené, Alba Cano e Francesc Gutierrez alla 24 Ore di Barcellona sul circuito di Barcellona-Cataluña (8-9 settembre). Si tratta della prima partecipazione di un team composto da due piloti maschili e due femminili: una dimostrazione del carattere innovativo che caratterizza il marchio.