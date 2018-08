Aventador SVJ: svelata la Lamborghini di serie col V12 più potente di sempre

Automobili Lamborghini svela la nuova Lamborghini Aventador SVJ in anteprima mondiale alla Monterey Car Week in California, in occasione dell'evento “The Quail, A Motorsports Gathering”. L'Aventador SVJ, sintesi di design straordinario, tecnologie all'avanguardia, handling, prestazioni e piacere di guida eccezionali, incarna la pura perfezione di guida, portando il concetto di supersportiva verso una nuova dimensione.

L’Aventador SVJ, in cui SV sta, come da tradizione, per Superveloce, presenta il suffisso "Jota", che denota la sua superiorità su pista e in fatto di prestazioni. L’ Aventador SVJ si è già imposta come detentrice del record su pista per le vetture di serie sul circuito tedesco del Nürburgring-Nordschleife, completando il giro di 20,6 km in soli 6:44,97 minuti. La produzione è limitata a 900 unità Sul Concept Lawn del celebre Pebble Beach Concours d’Elegance sarà svelata in esclusiva la SVJ 63, un'edizione speciale dall’allestimento unico, che mette in evidenzia l'ampio utilizzo della fibra di carbonio e realizzata in soli 63 esemplari per rendere omaggio all'anno di nascita della Lamborghini: il 1963.

“L'Aventador SVJ è una vettura innovativa e rappresenta la massima espressione della nostra gamma di supersportive”, ha affermato Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. “La sfida per i nostri progettisti e ingegneri è stata quella di migliorare l'essenza più pura della supersportiva Lamborghini, traendo ispirazione da mezzi superveloci e improntati all’aerodinamica, come le navicelle spaziali e gli aerei da caccia. L'Aventador SVJ compie un ulteriore passo in avanti, definendo nuove prospettive nello sviluppo delle supersportive del futuro”.

Prestazioni migliori sotto tutti gli aspetti

Il record sul giro sul circuito del Nürburgring-Nordschleife dimostra che l'Aventador SVJ ha stabilito un nuovo riferimento in termini di prestazioni. Grazie al suo propulsore ottimizzato che la rende la più potente vettura di serie con motore V12 prodotta fino ad oggi da Lamborghini, l'Aventador SVJ vanta un aumento di potenza fino a 770 CV (566 kW) ad un regime massimo di 8.500 giri/min. È in grado di generare una coppia pari a 720 Nm a 6.750 giri/min, mentre il peso a secco di soli 1.525 kg rende possibile un rapporto peso-potenza di 1,98 kg/CV. Da ferma, l'Aventador SVJ raggiunge i 100 km/h in 2,8 secondi e i 200 km/h in 8,6 secondi. La velocità massima di oltre 350 km/h è accompagnata da uno spazio di frenata di 30 metri da 100 a 0 km/h. L'Aventador SVJ è più di una supersportiva ai massimi livelli. La filosofia di sviluppo dell'Aventador SVJ e la sua reale essenza in termini di design, tecnologie aerodinamiche, efficienza, rapporto peso/potenza e prestazioni, sono quelle di creare la vettura perfetta per un conducente esigente.

La consegna ai primi clienti della nuova Lamborghini Aventador SVJ è prevista all’inizio del 2019 . Il prezzo consigliato per il pubblico è di 349.116,00 euro (tasse escluse).