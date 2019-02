Lamborghini lancia il suo programma ufficiale di certificazione dell’usato

Automobili Lamborghini lancia il programma Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned, un nuovo e completo sistema di certificazione delle vetture Lamborghini usate, vendute dalla rete mondiale di concessionari autorizzati e service center.



Questo programma garantisce ai nuovi acquirenti di una Lamborghini usata che la vettura è stata sottoposta ad un rigido processo di controllo, che prevede ispezioni e interventi da parte di tecnici esperti Lamborghini e l'uso esclusivo di ricambi originali.



"Si tratta di un nuovo importante programma pensato per offrire un'ulteriore garanzia agli acquirenti, sempre più numerosi, che decidono di acquistare una Lamborghini usata attraverso la nostra rete di concessionari autorizzati" spiega Federico Foschini, Chief Commercial Officer di Automobili Lamborghini. "In linea con l'aumento dei volumi di produzione, sono sempre di più gli appassionati che decidono di acquistare un modello Lamborghini, nuovo o usato. Oggi Lamborghini è considerata un autorevole punto di riferimento nella sua categoria in termini di qualità ed esclusività e il programma Selezione Lamborghini intende mettere a disposizione gli stessi standard di qualità a coloro che decidono di entrare a fare parte della famiglia Lamborghini acquistando una vettura usata."

Requisiti molto rigidi

Per entrare a far parte del programma Selezione, le vetture Lamborghini devono soddisfare dei requisiti molto rigidi, ad esempio non devono aver percorso più di 70.000 km/43.500 miglia in un massimo di 84 mesi, se si tratta di supersportive, oppure 100.000 km/62.000 miglia in massimo 120 mesi nel caso di Urus. La vettura deve aver rispettato tutti i controlli previsti dai piani di manutenzione Lamborghini, oltre ad aver superato con successo le 150 ispezioni che interessano la totalità della vettura (interni, esterno, meccanica, elettronica, pneumatici, cerchi e freni). Prima di essere messa in vendita, la vettura usata viene anche sottoposta a test completi di diagnosi e su strada.

Garanzia di 12 mesi, estendibile a 24

Ogni vettura certificata dal programma Selezione Lamborghini è accompagnata da una garanzia di 12 mesi che può essere estesa a 24 e che copre sia il costo dei ricambi originali Lamborghini che la manodopera di tecnici qualificati. La garanzia può essere ceduta gratuitamente ad ogni nuovo proprietario, qualora una vettura certificata venga rivenduta, e per tutta la sua durata sarà accompagnata anche dallo stesso programma di assistenza stradale previsto per le Lamborghini nuove. Inoltre, tutti gli acquirenti di una vettura coperta dal programma Selezione potranno usufruire di un ulteriore controllo gratuito ogni sei mesi.



Tutte le Lamborghini nuove sono accompagnate da una garanzia di tre anni, che può essere estesa fino a cinque su richiesta del cliente al momento dell'acquisto. Ulteriori opzioni di estensione di garanzia e copertura della manutenzione saranno offerti come parte del programma Selezione Lamborghini in futuro. Il programma Selezione Lamborghini è stato lanciato a febbraio 2019 e verrà esteso durante l'anno a tutto il mondo in base alle condizioni specifiche di ogni paese.