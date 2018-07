Lamborghini a Roma: così ricomincia la “Dolce vita”

“Non tolleravamo più non essere a Roma. Oggi abbiamo la presunzione di dire che Lamborghini può proporre prodotti unici”, commenta Stefano Domenicali, Ceo. Il manager snocciola i numeri dell’anno: un 2017 straordinario per la “piccola azienda" come ha l’umiltà di chiamare chi crea la perferzione sportiva nel mondo e arriva a contarne 3.800 esemplari l’anno, diffondendole per lo più in Cina, Stati Uniti. Con Canada e Gran Bretagna, tra i Paesi con maggior crescita.

Lamborghini a Roma

Sui sampietrini brillano fuoriserie inaccessibili ai più. Dentro la concessionaria di via leonida bissolati, un fiume di champagne dà l’in bocca in lupo più grandioso di sempre a Rolando Cellitti, proprietario e Ad del Gruppo L’Automobile. Sembra essere tornata la dolce vita di un tempo. È il quarto showroom di Lamborghini (dopo Milano Bologna e Bergamo).

“Essere a Roma ha un significato, come lo è stato lo scorso anno far passare l’azienda da 80.000 a 160.000 mq, con 500 nuove assunzioni che su 1600 totali significa grande integrazione e solidificazione rispetto ad un futuro che pretende nuove aspettative” commenta ancora Domenicali.

L’Italia e il SUV Urus

Se il fatturato mondiale è quasi duplicato rispetto a due anni fa (2000 unità nel mondo) non si può dire lo stesso per quello italiano. L'arrivo di Urus però potrebbe cambiare le cose: il primo SUV per Lamborghini è stato un opportunità per concepire la sportività in maniera diversa e conquistare nuovi target come le famiglie.

Con “Urus abbiamo alzato l’asticella e colto la sfida internazionale. L’Italia conta il 2% del totale nel mondo ma siamo qui perché le vetture sportive sono un valore per il nostro paese. Siamo riusciti ad entrare nel cuore dei giovani. Ed è importante stare nella capitale perché è nei prossimi anni che dovremmo stabilizzare questa crescita”, conclude.