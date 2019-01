Lamborghini svela Huracán EVO. Potente, reattiva e ancora più emozionante

Lamborghini ha alzato il sipario sulla nuova Huracán EVO, la supersportiva con motore V10 di nuova generazione. Ispirata dalle linee potenti e dalle prestazioni della Huracán Performante, è dotata di sofisticate soluzioni aerodinamiche e di avanzati sistemi di controllo della dinamica di guida.

Un motore emozionante e ancora più potente

La Huracán EVO è equipaggiata con un motore aspirato V10 da 5,2 litri ad aspirazione naturale, migliorato per offrire più potenza unita ad un rombo possente ed emozionale, con valvole di aspirazione in titanio e un impianto di scarico dal peso ridotto. Il motore eroga una potenza di 640 CV (470 kW) a 8.000 giri/min. e una coppia di 600 Nm a 6.500 giri/min. Con un peso a secco di 1.422 kg, la Huracán EVO raggiunge un rapporto peso/potenza di 2,22 kg/CV per uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e uno 0-200 km/h in 9 secondi. Lo spazio di frenata da 100 km/h all'arresto totale è di soli 31,9 m, mentre la velocità massima è superiore ai 325 km/h.

Dinamica Veicolo Integrata (LDVI)

Caratterizzata da ruote posteriori sterzanti e ripartizione della coppia tramite Torque Vectoring sulle quattro ruote motrici, Huracán EVO è connessa al nuovo sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI): una sofisticata unità di elaborazione centrale controlla ogni aspetto del comportamento della vettura, integrando perfettamente sistemi dinamici e assetto per anticipare azioni ed esigenze del conducente, traducendole in una dinamica di guida perfetta. La Lamborghini Piattaforma Inerziale (LPI), una rete di sensori di accelerazione e giroscopici posizionati in corrispondenza del baricentro della vettura, è stata evoluta alla versione 2.0 e in maniera ancor più precisa monitora in tempo reale il comportamento dinamico della vettura rispetto alle accelerazioni laterali, longitudinali, verticali, al rollio, al beccheggio e all’imbardata. Le sospensioni magnetoreologiche, anch'esse aggiornate alla versione 2.0, adattano istantaneamente l’ammortizzazione in funzione degli input ricevuti dalla LPI. Grazie a un nuovo sistema di controllo avanzato – combinato con trazione integrale e Torque Vectoring – la trazione può essere indirizzata su una sola ruota a seconda delle condizioni. Migliorato anche il Lamborghini Dynamic Steering (LDS), ora in grado di garantire una maggiore reattività in curva anche con angoli di sterzata minimi. Il sistema LDS è stato potenziato ed accoppiato alle ruote posteriori sterzanti, per assicurare agilità a bassa velocità e massima stabilità sia in fase di percorrenza in curva ad alta velocità sia in frenata, nelle condizioni più estreme. L’armonizzazione di questi sistemi è gestita tramite la LDVI, per una vettura estremamente agile, reattiva e capace di offrire una confidenza senza precedenti durante la guida.

Tre modalità di guida tra cui scegliere

La Huracán EVO elabora i dati in tempo reale e riconosce le intenzioni del conducente per mezzo dei segnali inviati dal volante e dai pedali di freno e acceleratore, dalla marcia inserita e dalle modalità di guida STRADA, SPORT o CORSA, selezionabili tramite il sistema di controllo ANIMA. Le condizioni del fondo stradale sono rilevate tramite il comportamento delle sospensioni attive e l’analisi sui parametri di aderenza della trazione integrale. Tutte queste informazioni vengono processate ed elaborate dalla LDVI, che le traduce in input precisi per la dinamica della vettura. Tramite il sistema di controllo dinamico, viene applicata una “logica feed-forward”: l'auto non si limita a reagire, ma prevede il migliore assetto di guida per ogni manovra successiva. In modalità STRADA, la Huracán EVO è agile e appagante, mentre in modalità SPORT diventa coinvolgente, intuitiva e adrenalinica nella guida; la modalità CORSA la rende estremamente precisa, reattiva ed esaltante, propria per gli ambienti di guida più estremi, come la pista.

Aerodinamica ulteriormente migliorata

Il design inconfondibile della Huracán EVO, ne definisce la superiorità aerodinamica e un’ esperienza di guida migliorata. Il nuovo paraurti anteriore conferisce al frontale un aspetto più basso, ma soprattutto garantisce l’efficienza aerodinamica grazie allo splitter anteriore con flap integrato. Le prese d’aria allargate presentano la classica linea a “Y”, elemento caratteristico del DNA Lamborghini in termini di design. Il profilo laterale della Huracán EVO vanta un dinamismo articolato, con richiami al tipico esagono Lamborghini in corrispondenza di cristalli, design delle ruote e nelle prese d’aria laterali. Ma è il profilo posteriore quello che evoca più esplicitamente tutta la potenza e il dinamismo di questa vettura. Riprendendo le linee posteriori ampie, aperte e al contempo essenziali della sua omologa da corsa, spiccano in posizione rialzata sul paraurti i doppi terminali del nuovo impianto di scarico sportivo. Nell’estremità superiore della coda è integrato uno spoiler per la gestione ottimizzata nel convogliamento del flusso d’aria, che sottolinea con chiarezza tutte le capacità aerodinamiche della vettura. Anche il sottoscocca della Huracán EVO è stato progettato per massimizzarne l’efficienza aerodinamica: le nuove linee della vettura garantiscono una deportanza e un’efficienza aerodinamica di oltre cinque volte superiori rispetto a quelle della Huracán di prima generazione. La forte personalità e la finalità della Huracán EVO spiccano non solo a livello estetico, ma anche nel sound eccezionale del sistema di scarico, che ben riflette l’aumento di potenza e capacità dinamiche dell'ultima nata in casa Lamborghini.

Human Machine Interface

La connettività è a portata di mano grazie alla nuova Interfaccia uomo-macchina (HMI) con touchscreen capacitivo da 8,4”. Posizionato nella console centrale, proprio sopra il pulsante di avviamento, può essere azionato anche da comandi gestuali. Gli occupanti possono così controllare in tempo reale le funzioni della vettura, dai sedili al climatizzatore, fino allo stato del sistema LDVI, oltre a tutte le funzionalità legate all’Apple CarPlay per l’integrazione dello smartphone. Il sistema multimediale include funzionalità di navigazione e entertainment connesse, come web radio e lettore video. L’interfaccia intuitiva consente di utilizzare comandi vocali e mette il conducente in contatto con Siri o Alexa Assistant. Tramite il touchscreen è anche possibile accedere a un sistema opzionale di telemetria a due telecamere, con funzioni avanzate di registrazione e analisi dati. È infine disponibile anche un hard disk ad alta capacità, integrato.

Colori, Materiali e programma Ad Personam

La Huracán EVO viene presentata in Arancio Xanto, un nuovo iconico colore a quattro strati firmato Lamborghini. I nuovi cerchi Aesir da 20”, dedicati alla EVO, sono abbinati a pneumatici Pirelli P ZERO. L’abitacolo della Huracán EVO esprime una perfetta espressione di lusso orientata alla guida. Gli interni sono caratterizzati da nuove finiture specifiche in pelle e Alcantara, con dettagli in Arancio Dryope che richiamano la tonalità dominante della carrozzeria. Le nuove finiture, sportive ed eleganti, includono svariate opzioni per combinazioni bicolore, oltre ad una variante marcatamente sportiva in Alcantara. A richiesta sono disponibili materiali leggeri come Forged Composites in fibra di carbonio e Carbon Skin® (un brevetto Lamborghini), che vengono ulteriormente messi in risalto dal nuovo sistema di luci ambientali personalizzabili dell’abitacolo. Sia gli esterni sia gli interni della Huracán EVO sono stati progettati per esaltare le potenzialità di personalizzazione, con nuove opzioni che includono un’ampia gamma di Style Package in nero lucido e nei toni della carrozzeria, senza dimenticare il programma Lamborghini Ad Personam, che offre ai proprietari opportunità di personalizzazione praticamente illimitate.

Lamborghini Huracán EVO: prezzo e uscita sul mercato

La consegna ai primi clienti della Lamborghini Huracán EVO è prevista per la primavera del 2019, al prezzo di EUR 184.034 (prezzo al pubblico consigliato, tasse escluse).