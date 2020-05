Lamborghini e LEGO ricreano la Lamborghini Sián FKP 37 in versione LEGO Technic

Lamborghini e LEGO Group annunciano la partnership e creano la Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic, un modellino in scala 1:8 composto da 3.696 componenti che riproduce alla perfezione l'inconfondibile potenza e il design mozzafiato della supersportiva ibrida Lamborghini.

Presentata al Salone di Francoforte nel 2019, la Lamborghini Sián possiede elementi futuristici che sono stati ricreati fedelmente nel modellino LEGO Technic, tra cui il motore V12, lo spoiler posteriore mobile, le sospensioni anteriori e posteriori e un sistema sterzante comandato dal volante con il distintivo scudo della Casa del Toro. In questa incredibile riproduzione in scala non potevano mancare le porte ad apertura verticale, che si aprono per mostrare l'abitacolo perfettamente ricreato in tutta la sua complessità, un cambio sequenziale a 8 rapporti totalmente funzionante e controllato da una leva mobile. I colori della vera Sián sono trasferiti sulla vivace carrozzeria verde acido e sugli eleganti cerchi dorati del modellino LEGO Technic, che misura oltre 13 cm (5") di altezza, 60 cm (23") di lunghezza e 25 cm (9") di larghezza.

"I mattoncini LEGO sono un'icona proprio come lo sono le supersportive Lamborghini", afferma Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "Entrambi i brand aspirano alla perfezione del design attraverso una ricerca e uno sviluppo costanti, suscitano diverse emozioni ad ogni interazione e sono amati da generazioni diverse. Ogni supersportiva Lamborghini può diventare unica grazie alle infinite proposte di personalizzazione garantite dal programma Ad Personam e adattarsi quindi allo stile di guida di ogni proprietario, una versatilità che ritroviamo anche in LEGO, la quale con i suoi mattoncini offre agli appassionati la possibilità di dare libero sfogo a tantissime forme di creatività. La riproduzione sensazionale della Lamborghini Sián FKP 37 realizzata da LEGO Group offre un'esperienza di costruzione ineguagliabile sia per gli appassionati di supersportive sia di LEGO, e Lamborghini è onorata di condividere questa opportunità insieme a LEGO Group."

Niels B. Christiansen, CEO di LEGO Group, ha così commentato il design visionario: "Questo nuovo modello è la perfetta testimonianza della ricerca della perfezione racchiusa nel DNA di Automobili Lamborghini e di LEGO Group. Sia il modellino in scala 1:8 sia la sua presentazione sono l’affermazione dell’innovazione ingegneristica, resa possibile dall'incredibile talento dei team delle due aziende. La Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic è la prova che dimostra che con LEGO Technic è possibile costruire qualsiasi cosa. Non vedo l'ora di mettermi all'opera per costruire la riproduzione autentica di questa supersportiva futuristica."

Aprendo il cofano del vano portabagagli della Lamborghini Sián LEGO Technic, i possessori di questo fantastico modellino troveranno un borsone in scala firmato Lamborghini, nonché un numero di serie esclusivo per usufruire di contenuti speciali. Inoltre, potranno scansionare il codice QR delle istruzioni per accedere a una serie esclusiva di video realizzati da Automobili Lamborghini ed esperti LEGO, che li porteranno alla scoperta di ciò che ha ispirato il design della vettura originale e la riproduzione LEGO Technic. Anche la confezione della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic è unica nel suo genere e si ispira alle linee iconiche, alla silhouette inconfondibile dei fari e ai colori iconici della Sián originale.

La Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic sarà acquistabile direttamente negli store LEGO e sul sito LEGO.com/Technic-Lamborghini-Sian a partire dal primo giugno, oltre che presso numerosi rivenditori in tutto il mondo a partire dal primo agosto 2020.