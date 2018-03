Lamborghini Polo Storico festeggia i 50 anni di Espada e Islero a Techno Classica 2018

In occasione dell'edizione 2018 della Techno Classica, che si terrà ad Essen dal 21 al 25 marzo prossimi, Lamborghini Polo Storico avvia le celebrazioni per i 50 anni di Espada e Islero.

Una delle due vetture presenti sullo stand del Polo Storico è una Espada Serie III del 1976. La Lamborghini Espada è stata prodotta dal 1968 al 1978 in quasi 1.300 esemplari in tre serie (S1: 1968 - 1970, S2: 1970 - 1972, S3: 1972 - 1978). Si tratta del secondo modello più venduto tra le vetture classiche Lamborghini.

Per il modello esposto, con esterni blu e interni color senape, è previsto un restauro completo presso Lamborghini Polo Storico. Una volta terminato a maggio 2018, la vettura sarà destinata al parco auto classiche della casa di Sant’Agata Bolognese e per essere esposta presso il Museo Lamborghini. Durante i dieci mesi del progetto, il telaio, la carrozzeria, l'impianto elettrico e la meccanica della Espada sono stati sottoposti a una revisione totale, riportando la vettura alle sue caratteristiche originarie dell’epoca secondo la scheda di produzione originale conservata nell'archivio del Polo Storico, e utilizzando esclusivamente ricambi originali Lamborghini.

La Lamborghini Islero, introdotta nel 1968 e prodotta fino al 1970 per un totale di poco più di 220 unità, è il modello successivo alla Lamborghini 400 GT ed è dotata dello stesso motore V12 da 3.929 cc e 320 CV. A Essen viene presentato il telaio 6492, in verde pallido con interni tabacco. Si tratta della versione S con 350 CV, prodotta in soli 70 esemplari, lanciata nel 1969 con elementi innovativi sulla carrozzeria e negli interni tali da renderla ancora più lussuosa.

Portando avanti il costante impegno nello sviluppo di ricambi originali Lamborghini per le vetture classiche, Automobili Lamborghini presenta, in occasione del cinquantenario, le ristampe di due rari libretti di uso e manutenzione della Espada (10/70 e 3/73) e la ristampa del libretto di uso e manutenzione della Islero S. Per garantirne una riproduzione autentica, le edizioni sono state ristampate utilizzando gli stessi processi originali di progettazione, stampa e rilegatura dei documenti originali. Tra le attività seguite dal Lamborghini Polo Storico vi è infatti la riproduzione dei libretti originali dei suoi modelli storici.