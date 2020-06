Lamborghini lancia Urus Pearl Capsule una nuova collezione colori per il Super SUV Urus

Automobili Lamborghini presenta la Urus Pearl Capsule, una nuovissima collezione colori appositamente studiata e sviluppata dal suo Centro Stile per il Super SUV Urus.

Il deciso look bicolore esterno propone i colori perlati ultra brillanti con vernice a 4 strati della tradizione Lamborghini, il Giallo Inti, l’Arancio Borealis e il Verde Mantis, abbinati al nero lucido di tetto, diffusore posteriore, labbro dello spoiler e altri dettagli. I terminali di scarico sportivi in grigio opaco sono accompagnati dai cerchi da 23", sempre in nero lucido, in un richiamo al colore della carrozzeria. Le finiture interne giocano su un’esclusiva combinazione bicromatica che riprende la caratteristica impuntura, detta Q-Citura, a motivo esagonale con logo ricamato sui sedili, a cui si aggiungono i dettagli in fibra di carbonio e alluminio nero anodizzato. In esclusiva per la Pearl Capsule, il sedile opzionale interamente elettrico è rivestito in tessuto traforato in Alcantara per garantire il massimo comfort.

La Urus Pearl Capsule è disponibile come optional per il Model Year 2021 di Urus ed è proposta insieme ad un'ampia gamma di nuovi colori e funzioni rispetto a quelli proposti nel 2019, il primo anno completo di produzione di Urus. A partire dal suo lancio, Urus è stata venduta in 8.300 esemplari in tutto il mondo, la maggior parte dei quali nelle eleganti tonalità del grigio, seguite dall'iconico giallo Lamborghini. Oltre all'equipaggiamento standard migliorato e a quello optional, che includono i sistemi ADAS più completi della categoria, i fortunati proprietari di Urus avranno a disposizione tanti altri modi per esprimere al meglio la propria personalità: potranno scegliere tra i colori della palette standard aggiornata e le nuove tonalità speciali, in costante aumento, ma anche usufruire di una personalizzazione ancora più esclusiva degli interni, grazie all’offerta Ad Personam.

"Urus, sin dal suo lancio, si è mostrata capace di attirare una clientela molto diversificata e dagli stili di vita più disparati", commenta Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. "Circa l'80% di questi clienti, di cui il 10% è rappresentato da donne, non aveva mai acquistato una Lamborghini prima e ora apprezza la versatilità di Urus nei contesti di lavoro, famigliari e ovviamente nel tempo libero, dove il lusso, le emozioni di guida e la natura sportiva ed elegante di questa vettura dominano la scena. La scelta dei colori dei proprietari di Urus è molto varia e combina toni più sobri con le tradizionali tonalità sportive di Lamborghini.

“Il prossimo passo di Urus, che continua ad attrarre una vasta clientela alla ricerca di avventure tra le vie delle città, dune di sabbia, sentieri sterrati e quelli innevati, è quello di ampliare ulteriormente la sua gamma di funzioni e la personalizzazione: Il programma Ad Personam e i colori Lamborghini rappresentano un aspetto fondamentale del nostro brand. I nuovi optional permettono ai proprietari di Urus di scegliere tra esterni e interni che riflettano la loro personalità, il loro stile di vita, le avventure che scelgono di vivere a bordo del nostro Super SUV.”

L'apertura del reparto di verniciatura in-house nel 2019, che applica le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale in una combinazione unica di avanguardia e artigianalità, ha permesso a Lamborghini di ampliare il potenziale e la scelta di colori esclusivi. Oltre alle nuove tonalità perlate di giallo, arancione e verde, espressione della costante richiesta di esterni sportivi dai colori accesi da parte della clientela, una nuova variante di grigio metallizzato, il Grigio Keres, si aggiunge alla paletta elegante, assieme a una variegata gamma di neri, grigi, blu e bianchi, disponibili tramite il programma Ad Personam.

Il Model Year 2021 di Urus offre il massimo in termini di equipaggiamento standard per quanto riguarda tecnologia, sicurezza e ADAS, proponendo di serie 12 diverse funzioni e Head-up Display. Tra le novità più significative di questo nuovo MY rientrano l’esclusivo design rinnovato della chiave, Parking Assistant Package opzionale aggiornato e Intelligent Parking Assist all’avanguardia. Grazie a questo sistema, la vettura è in grado di parcheggiarsi in autonomia gestendo sterzo, acceleratore e freno per parcheggi a L e a S – il tutto premendo un semplice pulsante. Gli equipaggiamenti opzionali includono un nuovo impianto audio premium Sensonum con un amplificatore da 730 W e 17 altoparlanti, espressione della altissima qualità Lamborghini.

Gallery