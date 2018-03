Lancia e Leasys presentano la nuova offerta “Shake it!”

Rispetto al passato, oggi gli automobilisti sono alla ricerca di soluzioni di mobilità semplici, scalabili e vantaggiose, in grado di garantire autonomia e libertà di scelta, senza vincoli, e capaci di soddisfare qualsiasi necessità. Partendo da queste considerazioni Lancia insieme a Leasys, la società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, a un anno dal lancio di Be-Free, propone un'altra innovativa soluzione pensata per privati, professionisti e piccole e medie aziende: "Shake it!".

La nuova soluzione sviluppata da Leasys è in grado di andare incontro ad ogni esigenza, permettendo al cliente di scegliere solo i servizi che desidera, per combinarli in un prodotto su misura. Non solo: qualsiasi pacchetto si decida di configurare, si può contare sulla massima convenienza, grazie a un prezzo che non teme confronti, e sulla totale libertà di tenere l'auto quanto tempo si vuole dopo il 24° mese (fino a 60 mesi). Un canone mensile di soli 99 Euro, IVA inclusa, che comprende il noleggio dell'auto, bollo, assistenza stradale e App.

Inoltre sono previsti tre differenti livelli di servizio da combinare, pensati per andare incontro alle esigenze specifiche di ogni automobilista. A partire da 59 Euro mensili per ciascun pacchetto aggiuntivo, si può scegliere tra le opzioni: "Shake & Care", che comprende l'assicurazione RCA, la copertura infortuni conducente e il servizio di infomobilità Leasys I-Care; "Shake & Cover" che aggiunge la protezione incendio e furto più la copertura riparazione danni; e "Shake & Fix" che prevede il servizo di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ad esempio, "Shake it!" offre la possibilita' di mettersi alla guida della Ypsilon 1.2 Ecochic Elefantino Blu GPL o benzina a 99 Euro al mese IVA inclusa, con bollo, assistenza stradale e Leasys App. Nel canone sono previsti 10mila chilometri annui e, dopo due anni, si può riconsegnare l'auto senza penali o tenerla per tutto il tempo che si vuole, fino a sessanta mesi. L'offerta prevede un anticipo di soli 1.490 Euro IVA inclusa, che è personalizzabile, al pari del chilometraggio secondo le esigenze di ciascun singolo cliente. Gli showroom Lancia saranno aperti nei fine settimana del 17/18 e 24/25 marzo per far conoscere ancora meglio questa nuova proposta a tutti i clienti.