Lancia Ypsilon 2018: l’auto delle italiane

È l’auto più venduta in Italia, dopo la Panda, al pari della 500. La Ypsilon è amata in particolare dalle donne. Ci siamo messi al volante, dunque, per capirne il motivo. Ne abbiamo trovato anche più di uno.

Tra le quasi 137.000 auto nel primo quadrimestre del gruppo FCA in Italia - una quota di mercato pari al 18.4% -, Lancia Ypsilon qui riesce ancora ancora dire la sua. Ha parecchi natali, ormai, ma è sempre riuscita a sorprendere chi l’amava, nonostante la sua formula rimanesse intonsa, unica. Torna anche quest’anno nel 2018, con grandi novità. La piccola citycar, con allestimenti e personalizzazioni sempre più moderne, intende far mangiare polvere a parecchie nuove concorrenti a prima vista più agguerrite… ecco come.

Lo stile: sempre diverso ma unico

Le citycar non sono tutte uguali. Servono per vivere il quotidiano, ma il quotidiano è diverso per ognuno. Dunque, esattamente come un vestito, in Lancia oggi ogni persona può fare la sua scelta. Dopo che Ypsilon ha consolidato misure e linee in una forma che ha fatto la storia, adesso il marchio se la gioca sullo stile: chi ha bisogno di una utilitaria deve poter scegliere… ed eccone 3: la Elefantino Blu, più modaiola, ispirata ai trend newyorkesi, la Gold, destinata ad un pubblico hi-tech, o la Platinum, un concentrato di luce, carattere e raffinatezza dagli esterni agli interni: la top di gamma. Da guarnire ancora a piacere.

Al volante

Ci siamo messi al volante della Ypsilon Platinum. Dalla calandra agli specchietti retrovisori, fino alle maniglie delle portiere, è un inno alla personalizzazione. All’esterno si distingue per una modanatura laterale specifica e per i cerchi da 15’’ di serie, ma anche per i vetri privacy, che la rendono davvero sofisticata al primo sguardo. Stesso effetto all’interno: si trovano rivestimenti in Alcantara e poggiatesta impreziositi dal logo ricamato. Insomma… addio essenzialità!

I motori sotto al cofano non cambiano rispetto al passato: alla guida troviamo il 1.2 da 69 cv, un vecchio compagno sempre bello da riscoprire nel traffico, grazie alla ripresa scattante e ai buoni consumi. Sulla plancia compare uno schermo da 5’’ e una radio Uconnect, per facilitare la vita a bordo. Che sia il momento di entrare nel futuro? Sembra proprio di si.

La Ypsilon a piccoli passi sta entrando nella nuova generazione di auto, quelle in cui compaiono i servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo da remoto del veicolo. Tramite il Mopar Connect (su richiesta), infatti, l’applicazione Uconnect LIVE in caso di incidente o di furto può localizzare l’auto. Ma non solo. Dall’app, si può prenotare manutenzione e assistenza, dopo delle semplici diagnosi. Senza perdere tempo. Da vera cittadina doc.

Prezzi e versioni

Il pezzo forte per tutto questo rimane il prezzo. Disponibile oltre che con il 1.2 da 69 CV anche in versione bifuel GPL / Benzina (1.2 69 CV) e Metano / Benzina (0.9 80 CV) in concessionaria ci sarà anche un Diesel 1.3 Multijet 95 CV. Ovviamente la Platinum rimane un allestimento dedicato a chi non considera più le citycar semplici vetture per gli spostamenti, ma simbolo di carattere il che giustifica un prezzo di partenza di 16.000 euro. In concessionaria il listino prezzi per il modello parte da 13.500, rimanendo una sicurezza per chi da sempre sceglie Lancia.