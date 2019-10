Lancia Ypsilon Monogram: la nuova firma della Fashion City Car

Grazie al suo stile contemporaneo e senza tempo, Lancia Ypsilon continua a conquistare un pubblico sempre nuovo. Il segreto di questo successo risiede nell'inimitabile attitudine a essere una vettura unica, classica e sempre attuale, e capace di reinventarsi sempre fedele alla sua essenza. La nuova Lancia Ypsilon Monogram è un'ulteriore conferma: la Fashion City Car continua a sorprendere e si svela in una nuova, preziosa, veste che brilla di luce intensa.

Una firma sofisticata

Dopo 34 anni, quasi 3 milioni di unità vendute e oltre 30 serie speciali, per la prima volta, e in linea con le più attuali tendenze del mondo della moda, il simbolo Ypsilon diventa un monogramma. I designer del Centro Stile Lancia, infatti, hanno interpretato la lettera "Y" come un segno grafico inedito, una firma che impreziosisce la raffinata urban car e rappresenta un dettaglio di stile che rende ogni Ypsilon Monogram unica, perché il motivo non si ripete mai secondo lo stesso schema. Non solo: è inedito anche l'utilizzo del montante anteriore per valorizzare la presenza del pattern che quindi crea una sfumatura fluida tra il tetto e la carrozzeria come un sofisticato abito "double color" Gold and Noir. Il degradé, inoltre, che rappresenta un'altra tendenza molto attuale, sfuma in modo contemporaneo i contrasti netti e classici del nero e dell'oro.

Nero lucido e luce dorata impreziosiscono i dettagli

Il nero è interpretato con una nuova luminosità, grazie anche al trattamento lucido utilizzato per evidenziare i dettagli di stile: il baffo porta logo, l'inserto sulla griglia frontale inferiore, le maniglie delle portiere, le coppe ruota, le calotte degli specchietti e il paraurti posteriore. Questa scelta stilistica dona una nuova luce all'oro, il più classico dei metalli, che nelle ultime stagioni della moda è stato declinato in diverse sfumature. Per la Ypsilon Monogram è stata selezionata la tonalità chiara del light gold, che dona nuovi accenti di luce a tutti gli elementi legati all'identità di Ypsilon: i loghi sulle coppe e la firma Ypsilon sul montante centrale e sul portellone posteriore.

Un interno elegante e raffinato

Il Light Gold impreziosisce anche gli interni, caratterizzati dal classico motivo a chevron, spiccando sulle nuove nuance dei fasciami, sulle impunture dei sedili e sul logo del poggiatesta. L'abitacolo riflette le caratteristiche della Ypsilon Monogram: espressione raffinata di un ambiente che trasmette comfort ed equilibrio anche grazie alla presenza di serie del sistema audio DAB, che assicura un'esperienza del suono di qualità superiore. Di serie anche climatizzatore, radio UconnectTM con schermo touch da 5", volante in pelle, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori, fendinebbia.

Una guida brillante, intuitiva ed ecologica

La nuova Ypsilon Monogram adotta la trazione anteriore e propulsori brillanti nelle prestazioni, contenuti nei consumi e rispettosi dell'ambiente. La vettura può essere equipaggiata con il motore benzina 1.2 Fire Evo II da 69 CV, un propulsore affidabile, adatto ai neopatentati grazie al rapporto potenza/tara inferiore ai 55 kW/tonnellata e alla potenza massima inferiore ai 70 kW. È disponibile anche nella versione con la doppia alimentazione a benzina e GPL. Completa la gamma l'ecologico 900 cm3 a metano da 70 CV.

Lancia per le donne

Il pubblico potrà scoprire la Nuova Ypsilon Monogram in tutti gli showroom Lancia nei weekend dell'19-20 e 26-27 ottobre. Con la nuova serie speciale della Fashion City Car, Lancia continua il suo dialogo con le donne attente allo stile, consapevoli che l'eleganza si esprima anche attraverso le parole e le azioni. Lancia Ypsilon, infatti, continua a essere l'auto del suo segmento più amata dalle donne italiane, e per il terzo anno consecutivo Ypsilon conferma il suo sostegno alla Fondazione Umberto Veronesi e l'impegno sul tema della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, con la partecipazione alla PittaRosso Pink Parade e il progetto "What a Wonderful Word".