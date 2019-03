Leon CUPRA R ST, un mix di unicità, ricercatezza e prestazioni

Cupra trasmette i suoi geni alla SEAT Leon. Il nuovo marchio porta le prestazioni a un nuovo livello con la Leon Cupra R ST, un’edizione speciale perfetta per chi è alla ricerca di adrenalina e crede che i dettagli contino. La Leon Cupra R ST porta sul mercato unicità, ricercatezza e prestazioni in un connubio tra la qualità di una Leon e le alte prestazioni che caratterizzano il marchio Cupra.

Questo modello è destinato a distinguersi grazie alle straordinarie prestazioni del motore 2.0 TSI, in grado di erogare 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia e al sistema di trazione integrale dinamica 4Drive. La Leon Cupra R ST offre un equilibrio perfetto tra dinamismo, comfort e versatilità, il tutto racchiuso in una versione di carrozzeria estremamente funzionale.

Grazie al propulsore benzina turbocompresso a iniezione diretta combinato con un cambio DSG a 7 rapporti, la Leon Cupra R ST raggiunge i 100 km/h in appena 4,9 secondi, toccando una velocità massima di 250 km/h. Le prestazioni sono accessibili e gestibili grazie all’avanzato sistema di trazione integrale 4Drive montato sulla vettura, mentre la configurazione dinamica del telaio specifica Cupra regala una qualità di marcia senza pari.

Per aumentare velocità e maneggevolezza in curva, sono stati aggiunti all’asse anteriore nuovi elementi verticali che modificano la campanatura negativa (2º). Anche la campanatura negativa posteriore è impostata su 2º. Le prestazioni si accompagnano al rombo Cupra emesso dai quattro terminali di scarico posteriori, facendo vivere al guidatore un’esperienza sonora molto intensa al volante.

Leon Cupra R ST, design accattivante

Anche a prima vista, la Leon Cupra R ST si distingue dalle altre proposte sul mercato per l’accattivante design esterno. Le prese d’aria laterali di nuova concezione con trattamento in color rame richiamano in modo discreto l’eredità della vettura. A questo si aggiunge l’ampio uso della fibra di carbonio per massimizzare le prestazioni e valorizzare l’estetica della Leon Cupra R ST. La scelta del materiale va a vantaggio dello splitter anteriore, del nuovo spoiler posteriore, degli specchietti esterni, delle minigonne laterali e del diffusore posteriore, facendo emergere, così, in modo ancora più evidente il carattere della vettura. L’estetica degli esterni della Leon Cupra R ST è sottolineata dagli accattivanti colori carrozzeria: Magnetic Tech, Nero Midnight, Bianco Nevada e Blackness Grey, appositamente creato per la vettura (e unico colore carrozzeria disponibile per il mercato italiano). Anche i loghi e le scritte in color rame della Leon Cupra R ST ne enfatizzano l’essenza, e la stessa tonalità viene ripresa negli esclusivi cerchi in lega da 19” con coprimozzi, sempre in color rame, che incorniciano i freni Brembo anteriori - altra caratteristica che denota le prestazioni complessive del modello.

Interni confortevoli e stilosi

All’interno, i battitacco delle portiere anteriori illuminati danno il benvenuto al guidatore e ai passeggeri. I pannelli interni delle portiere sono rivestiti in tessuto con effetto fibra di carbonio. I dettagli in color rame vengono ripresi anche all’interno, impreziosendo le bocchette del climatizzatore, la consolle centrale, il logo sul volante e le cuciture dei sedili avvolgenti e del volante. Inoltre, il rivestimento in Alcantara® rende volante e pomello della leva del cambio estremamente piacevoli al tatto. Guidatore e passeggero sono accolti da avvolgenti sedili sportivi che offrono il massimo comfort durante le lunghe percorrenze e un’elevata sicurezza quando lo stile di guida si fa più grintoso.

Ampie funzioni di connettività

La Leon Cupra R ST è progettata per garantire elevate prestazioni, ma consente nel contempo di non rinunciare ai necessari livelli di comfort e praticità richiesti dalla vita moderna. Una volta premuto il pulsante di avviamento, lo schermo a colori da 8” della consolle centrale mostra un’esclusiva schermata di benvenuto. Durante il viaggio, il guidatore riceve tutte le informazioni e i dati di guida necessari dal Digital Cockpit ad alta densità di pixel, rimanendo così concentrato sulla guida, con pochissime distrazioni. In un mondo che richiede di essere sempre connessi, la Leon Cupra R ST integra la più avanzate tecnologie per la connettività, permettendo ai guidatori di collegare i loro dispositivi mobili alla vettura e beneficiare di una serie di applicazioni selezionate e di una maggiore funzionalità, come la Connectivity Box, che permette la ricarica wireless del proprio smartphone. Le consegne della nuova Leon Cupra R ST avranno inizio nella primavera 2019.