Lexus è il marchio automobilistico più affidabile secondo i consumatori europei

Le organizzazioni aderenti al gruppo Euroconsumatori hanno pubblicato i risultati del loro sondaggio annuale sull'affidabilità delle auto e sulla soddisfazione dei clienti.

Per il secondo anno consecutivo, la Lexus si è classificata al primo posto per l'affidabilità con un punteggio record di 97. Anche le Lexus NX Hybrid, IS Hybrid e CT Hybrid si collocano nella Top 10 dei modelli più affidabili nelle rispettive categorie (SUV e Family Cars), riconfermando così la qualità, la durata e l'affidabilità leader del settore della propulsione ibrida Lexus.

Più di 43.000 consumatori provenienti da Belgio, Italia, Francia, Portogallo e Spagna hanno contribuito a questa indagine, che comprendeva più di 400 modelli di 37 marche di auto. I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario online, indicando l'età della loro auto, il numero di chilometri percorsi e i problemi e i malfunzionamenti verificatisi. Il punteggio di affidabilità per ogni marca è calcolato su questa base.

Euroconsumers è un gruppo di consumatori che lavora per promuovere l'informazione dei consumatori, la difesa dei loro diritti e servizi personalizzati in 5 paesi.

In Italia Euroconsumers è rappresentato da Altroconsumo, una delle più grandi e autorevoli organizzazioni di consumatori del territorio.

Gli altri 4 paesi europei sono: Belgio (Test-Aankoop/Test-Achats), Portogallo (DECOProteste), Spagna (OCU - Organizzazione dei consumatori e degli utenti).