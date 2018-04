Lexus ES, lusso ma consumi bassi

Esordisce in grande stile durante l’inaugurazione della prima Lexus Luxury Lounge al mondo, nell’aeroporto di Bruxelles: la ES dopo 6 generazioni nel mondo, arriva per la prima volta in Europa pronta a conquistare nuovi clienti, proprio a partire dalla città fulcro del business.

Missione? Raggiungere le 100.000 unità annue entro il 2020, dopo un anno lasciato alle spalle - il quarto in crescita – con 75.000 mila contratti. “Lounge by Lexus è vivere l’esperienza del brand prima di salire a bordo”, dicono dalla Casa. Es toglie i veli sotto gli occhi della stampa europea, in contemporanea all'anteprima del salone di Pechino.

L’auto promette grande spazio, un feeling di guida migliorato grazie al nuovo telaio più rigido e leggero, uno stile sempre più sorprendente. Lunga 4.975 mm, alta 1.445 mm e larga 1.865 mm, con un passo di 2.870 mm (allungato rispetto al passato) offre insonorizzazione, esperienza audio di primo livello, tecnologie ed interni di qualità premium.

Gli interni

l pannello strumenti è rivolto a chi è al volante: l'infotainment, con schermo da 8 o 12,3’’, è compatibile con Apple CarPlay, permette di utilizzare l'assistente virtuale Alexa ed è dotato di hotspot wi-fi. Ora si trova anche il pacchetto Lexus Safety System + con più funzioni, dedicate anche alla sicurezza dei ciclisti e al riconoscimento notturno. All’interno protagonisti sono materiali come il bambù e il legno Shimamoku. Mentre nella versione F-sport - prima volta in gamma per ES – domina l’alluminio con inserti Hadori per un effetto tridimensionale rispetto all’angolo di osservazione: il tutto ispirato dalla forgiatura delle spade giapponesi tradizionali.

F-sport, come consono nella gamma Lexus, è una versione propriamente sportiva. In questo caso è noto dal look esterno dove si aggiunge uno spoiler posteriore e i cerchi in lega sono da 19’’, fino alla meccanica con un sistema di sospensioni adattive variabili, per un controllo totale dell’auto su ogni terreno. Il guidatore una volta al volante ha a disposizione anche la modalità Sport+ per una maggiore risposta da parte del motore e della trasmissione alla spinta del pedale.

Motori e prezzi

Per Es è stata pensata una sola motorizzazione. Ibrida: un 2.5 benzina 4 cilindri a ciclo Atkinson con motore elettrico. Una potenza totale di 218 cavalli/160 kW e un consumo dichiarato a ciclo combinato di 4,7l/100km: numeri di successo dovuti al lavoro degli ingegneri sotto al cofano in grado di migliorare la gestione del calore e della combustione. L’esordio in concessionaria è previsto solo alla fine dell’anno. Prezzi intorno ai 50.000 euro.