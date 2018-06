Lexus a Parco Valentino 2018 con LC Hybrid e NX Hybrid

Lexus partecipa alla quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino partita mercoledì 6 giugno e in programma fino a domenica 10. Un evento rinnovato il cui format oltre all’esposizione statica, avrà come protagonisti vari eventi dedicati al grande pubblico. Lexus presenterà in esposizione la LC Hybrid e il nuovo NX Hybrid in versione F SPORT. Inoltre, per provare su strada la tecnologia Self-charging Hybrid, saranno disponibili nella zona test drive una CT Hybrid e un NX Hybrid.

LC Hybrid

L’esposizione di Lexus al Salone di Torino, vedrà come protagonista la nuova icona delle coupé di lusso, la LC Hybrid 2 porte, 4 posti, colore giallo race, presente con allestimento Sport+ . Massima espressione del design, dell’ingegneria e della tecnologia avanzata Lexus, LC Hybrid incarna perfettamente la nuova direzione del brand verso la ricerca di performance uniche, con la massima attenzione alla cura del dettaglio e al design, mantenendo sempre un passo avanti nella proposta di tecnologie innovative e straordinarie. La Lexus LC è caratterizzata da un DNA 100% Hybrid con motore 3.5L benzina abbinato al sistema ibrido in grado di erogare ben 359 CV. E’ stato inoltre introdotto per la prima volta sul mercato, il nuovissimo sistema Multistage , un vero cambio automatico a 4 rapporti meccanici che, abbinato al già noto e-CVT, è in grado di simulare 10 rapporti con tempi di cambiata paragonabili ad un doppia frizione ma con innesti più continui e progressivi. Il suo design, la tecnologia di bordo all’avanguardia, le elevate performance e la maestria artigianale Takumi, trasformano LC Hybrid in una vettura che anticipa e soddisfa i desideri di chi cerca una vettura in grado di rispecchiare appieno la propria personalità. A questo si aggiunge la nuova piattaforma GA-L (Global Architecture – Luxury), disegnata appositamente per nuove generazioni di modelli con motore anteriore e trazione posteriore.

NX Hybrid

Lanciato sul mercato nel 2014, Lexus NX Hybrid ha da subito rivestito un ruolo di fondamentale importanza per il brand, riuscendo a coprire in Europa una mix di vendite pari ad oltre il 30%. Un grandissimo successo che ha permesso a molti clienti di avvicinarsi al mondo Lexus, grazie alla sua combinazione tra lusso, eleganza, design esclusivo e dinamica di guida. La popolarità in termini di vendite è stata consolidata sopratutto grazie alla disponibilità della motorizzazione Self Charging Hybrid e alla possibilità di scelta tra trazione integrale e anteriore. Le vendite hanno così superato ogni aspettativa, permettendo a NX Hybrid di imporsi sui mercati di tutto il mondo e di assicurare un aumento di notorietà del marchio in Italia. Il nuovo NX sarà presente con l’allestimento F SPORT che si distingue dal tradizionale modello per un design dedicato dei cerchi in lega da 18’’, griglia F SPORT, volante in pelle traforata, i sedili sportivi in pelle con supporto lombare, ed infine la pedaliera in alluminio che completa l’equipaggiamento sportivo.

Lexus Safety System +

Entrambi i modelli sono dotati del sistema Lexus Safety System+ , un fattore comune a tutta la gamma Lexus. Il Sistema Lexus Safety System + è un pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza, realizzato per prevenire e ridurre le possibilità di collisione a qualsiasi velocità di marcia che include il sistema Pre-Crash, Cruise Control Adattivo, Fari Abbaglianti Automatici, Assistenza al Mantenimento di Corsia con funzione di Allerta tramite Oscillazione e Riconoscimento Segnali Stradali.