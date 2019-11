Lexus: in arrivo il primo veicolo elettrico del marchio

Anche Lexus si appresta ad entrare nel mondo della mobilità elettrica. Il marchio premium del gruppo Toyota è in procinto di presentare il suo primo veicolo elettrico a batteria al prossimo Salone Internazionale dell'Automobile di Guangzhou il 22 novembre.

Realizzato per soddisfare le esigenze del pubblico cinese ed europeo, con l'introduzione di questo nuovo veicolo elettrificato, il brand mostra il proprio desiderio nell’offrire una vasta scelta di propulsori elettrificati per diversi tipi di pubblico in tutto il mondo. Al momento Lexus non ha rilasciato alcuna informazione sul nuovo modello ma si è limitata a rilasciare un photo-teaser con il badge "Electric", che probabilmente accompagnerà la nuova linea di veicoli elettrificati della casa.