Lexus a Parco Valentino 2019 con il SUV compatto UX Hybrid

Lexus partecipa alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino presentando in esposizione la novità dell’anno, il nuovo SUV compatto UX Hybrid che potrà anche essere provato nella dedicata area Test Drive.

“Il Salone dell’auto di Torino rappresenta un evento di grande visibilità e un’ottima vetrina per presentare e far provare al grande pubblico, il nuovo UX Hybrid. Un SUV compatto dotata della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Lexus e caratterizzato da un design che coniuga eleganza, solidità e piacere di guida. Un ibrido senza compressi che troverà nelle strade di Torino il palcoscenico ideale per mettere in evidenza le sue qualità in termini di performance e comfort.” - dichiara Fabio Capano Director di Lexus Italia.

Lexus UX Hybrid è l’unica proposta ibrido elettrica del segmento C-SUV premium. Nessuna motorizzazione convenzionale disponibile sul mercato riesce a offrire la stessa combinazione di performance ai vertici del segmento e consumi ed emissioni tra i più bassi della sua categoria: una potenza massima di 184 Cavalli, consumi ed emissioni di CO2 a partire rispettivamente da 23,3 km/l e 97 g/km di CO2 (dati NEDC correlato nel ciclo combinato), ed emissioni degli ossidi di azoto (NOx ) di appena 4,9 mg/km, inferiori del 92% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente.

Il nuovo UX Hybrid dispone di serie dell’ultima versione del Lexus Safety System+, l’avanzato pacchetto di sistemi di sicurezza attiva di Lexus in linea con l'impegno del brand Lexus di garantire i vantaggi delle avanzate tecnologie di sicurezza disponibili per tutti. Recentemente insignito delle 5 stelle Euro NCAP 2019 ha ottenuto uno tra i punteggi più alti 96% nella protezione degli adulti e 85% in quella dei bambini, dimostrandosi inoltre il miglior modello in assoluto nella categoria Automated Emergency Braking per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti (82% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada).

Il Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino si inaugura mercoledì 19 giugno, e durerà fino a domenica 23, replicando il format dello scorso anno, che oltre all’esposizione statica, avrà come protagonisti vari eventi dedicati al grande pubblico.