Lexus Ux, lusso per i giovani

Al Salone di Ginevra debutta Ux, nuovo suv dal nome breve, pronto a reinterpretare il family feeling di Lexus con uno spirito smart: auto dalle linee scolpite, che questa volta si accompagnano ad un frontale ingentilito e un posteriore caratterizzato da una striscia di LED, allungata “ad ali”. Futurista quanto basta, con stile e design made in Japan, la missione del marchio chiara: conquistare un nuovo target, i giovani amanti della guida rialzata. Lexus ovviamente andrà a scontrarsi con la concorrenza agguerrita del segmento: nella specie BMW, che propone X2, e Mercedes che presto debutterà con la nuova generazione di GLA. Con quali doti?

Design premium

Il piccolo suv della è stato progettato con la massima cura ed eleganza che da sempre contraddistingue Lexus. I rivestimenti spaziano: la pelle traforata e imbottita, ad esempio, è stata applicata con tecniche orientali che vanno da quelle per la creazioni delle uniformi nelle arti marziali a quelle tipiche dell’arredamento del Sol Levante, ad effetto velinatura washi. Nei dettagli e le rifiniture anche la tecnologia ad ogni modo vuole la sua parte: l'illuminazione a led, ad esempio, nell’abitacolo è ottenuta dalla risonanza elettromagnetica di due bobine che vibrano a uguale frequenza. Quando ci si siede all’interno, dunque, il guidatore, ha tutti gli strumenti rivolti verso di se e un trackpad per interagire con l’infotainment. Dietro, lo spazio per 3 rimane una comoda opzione per 2 occupanti che si adagiano nel comfort più assoluto.

Tecnologia sotto il cofano

La UX, nata sulla piattaforma di Toyota Prius e C-HR, sarà disponibile con la motorizzazione ibrida benzina-elettrico equipaggiata con il 2.0 aspirato da 180 CV. Sarà in versione 4x4 grazie ad un secondo motore elettrico che si occupa di dare trazione all’asse posteriore fino ai 70 km/h.

Degno di nota, su Ux, infine, presenza del Lexus Safety System+ con assistenza alla guida, in grado di mantenere la corsia e il cruise control adattivo: esso rileva i ciclisti nella marcia diurna e i pedoni anche di notte. Inoltre l'automatismo del Parking Support Brake frena il veicolo durante le manovre quando il conducente procede distratto, per evitare tamponamenti con altre vetture.

