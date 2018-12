Ligier presenta la nuova JS50 Sport Ultimate, un modello di stile, sintesi di comfort, eleganza e dettagli da scoprire. Sport Ultimate significa passione e grinta interpretati nel mondo minicar da un progetto anticipato dalle precedenti versioni Limited Edition e suggerito dalle costanti interazioni con il mondo under 18 attraverso i social (hashtag #cometuvuoiessere).

Il viaggio a bordo è all'insegna dei tanti dettagli liberamente importati dell'automotive al fine di migliorare il comfort di un mondo che da un lato sa esaltare le fantasie del pubblico "teen", dall'altro è in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico adulto. A livello estetico colpisce dapprima per gli speciali fari a led con tecnologia LTI Light Tube Inside che conferiscono uno sguardo decisamente accattivante; vincenti i due colori inediti, blu metallizzato e grigio asfalto, valorizzati da speciali cromature del kit Red Line con cerchi in lega di alluminio 16' multirazza nero mat, prese d'aria laterali su entrambi i paraurti e doppio terminale di scarico Chrome con estrattore.

Internamente la pedaliera sportiva in acciaio e gli inserti in tinta con il colore della carrozzeria valorizzano il carattere sportivo di questo modello. In termini di sicurezza monta freni a disco sulle 4 ruote per una frenata modulare e precisa in ogni condizione di strada, speciali rinforzi del pianale baule, barre antintrusione, airbag lato conducente e sistema easy-park. La tenuta di strada è stata certificata grazie a parametri rigorosi e scrupolosamente testati al fine di migliorare la sicurezza attiva e passiva. Ultimo dettaglio il doppio tergicristallo anteriore.

Il comfort incontra l'animo sportivo anche nelle finiture interne, realizzate in morbida selleria trapuntata in ecopelle con cuciture rosse e dettaglio del logo sport laterale. Altra grande novità del modello è il nuovo impianto Hifi Pioneer 6.0 con 6 autoparlanti in grado di garantire un'acustica ad altissima fedeltà con 2 tweeters sulla plancia, 2 autoparlanti medio/bassi (250W) integrati nelle portiere, 2 autoparlanti coassiali 3 vie (420W) nei rivestimenti laterali del bagagliaio. Il sistema Hifi 6.0 è inoltre completato dall'Autoradio touch doppio DIN con schermo da 6,2'' associato ad una telecamera posteriore a visione panoramica.

Come motorizzazione la nuova Ligier JS50 Sport Ultimate conferma il DCI Progress 492 Common Rail Lombardini, capace di ottimizzare i consumi e minimizzare le emissioni di Co2: questa soluzione fornisce continuamente la coppia massima al motore, regalando una guida davvero piacevole e brillante, oltre a contenere la "sete" di carburante.

Presentato in anteprima alla convention Ligier Group di Barcellona lo scorso settembre, il lancio del modello in Italia è stato accompagnato da una campagna social molto particolare che include uno spot girato presso lo Spazio MRF di Torino che vede la Sport Ultimate come "enabler" dei desideri dei giovanissimi.