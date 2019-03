Limite di velocità a 180 km/h a bordo: l'idea di Volvo per azzerare le vittime della strada

La sicurezza è stata sempre al centro della mission aziendale di Volvo. Nonostante sia già considerato una certezza in termini di affidabilità delle sue vetture, il costruttore svedese ha deciso di alzare il livello della sfida puntando all'ambizioso obiettivo di 'zero vittime' in futuro a bordo delle proprie vetture.

Per riuscirci Volvo ha manifestato l'intenzione di limitare entro il 2020 a 180 km/h la velocità dei propri modelli per mettere in evidenza i pericoli legati all'eccesso di velocità. Secondo il brand svedese si tratta di "un segnale forte riguardo ai pericoli dell'eccesso di velocità" coerente con la la propria 'strategia etica' Vision 2020. Volvo è consapevole che "la tecnologia da sola non consentirà di raggiungere la ''quota zero''" di vittime e così "amplia il suo perimetro d'intervento includendovi anche il comportamento del guidatore".

Eccesso di velocità il pericolo principale

A seguito di ricerche condotte da esperti, Volvo Cars ha delineato tre aree che continuano ad essere fonte di preoccupazione per la sicurezza e che ostacolano il conseguimento dell'obiettivo di eliminare definitivamente i casi di incidenti fatali o gravi a bordo delle vetture del marchio. Il fattore principale è rappresentato dall'eccesso di velocità: al di sopra di determinate velocità di marcia, la tecnologia di sicurezza installata a bordo e le infrastrutture intelligenti non sono più sufficienti a evitare morti e feriti gravi in caso di incidente. Proprio per questo nella maggior parte dei Paesi occidentali sono in vigore i limiti di velocità, sebbene il problema della guida troppo veloce sia diffuso ovunque e costituisca una delle più comuni cause di morte nel traffico. I dati sugli incidenti stradali pubblicati dall'agenzia governativa statunitense National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mostrano che il 25% di tutte le vittime di incidenti stradali verificatisi negli USA nel 2017 è riconducibile all'eccesso di velocità. Oltre a valutare la limitazione della velocità, Volvo vaglia anche la possibilità futura di limitare automaticamente la velocità nei pressi di scuole e ospedali abbinando un dispositivo di controllo della velocità intelligente alla tecnologia di geofencing.

Abuso di sostanze e distrazione da smartphone

A costituire le altre due aree problematiche che ostacolano il raggiungimento della "quota zero", sono la guida in stato di alterazione per l'effetto di alcool o droghe ma anche la distrazione provocata da telefono cellulare o altri dispositivi (per certi versi pericolosa alla stregua della guida in stato d'ebbrezza). Su come affrontare questi due problemi Volvo Cars presenterà alcune idee in uno speciale evento che si terrà a Göteborg, in Svezia, il 20 marzo prossimo.

''Volvo è leader nella sicurezza: è sempre stato così e lo sarà anche in futuro,'' ha dichiarato Håkan Samuelsson, Presidente e CEO del marchio svedese. "In base alle nostre ricerche conosciamo quali sono le aree problematiche quando si tratta di porre fine agli incidenti mortali o con gravi conseguenze a bordo delle nostre automobili. Nonostante la limitazione della velocità massima non rappresenti una soluzione definitiva, vale la pena tentare questa strada se può contribuire a salvare anche una sola una vita umana. Intendiamo aprire un dialogo per capire se i costruttori di auto abbiano il diritto, se non addirittura l'obbligo, di installare a bordo tecnologie in grado di modificare il comportamento del conducente, allo scopo di far fronte a situazioni quali la velocità eccessiva, la guida in stato di ebbrezza o la distrazione del conducente".

Promuovere comportamenti virtuosi

Jan Ivarsson, uno dei principali esperti in sicurezza di Volvo Cars, sostiene che la gente non si rende conto del pericolo legato alla guida troppo veloce: ''In quanto esseri umani, tutti noi comprendiamo i pericoli rappresentati dai serpenti, dai ragni e dall'altezza. Con la velocità non siamo altrettanto bravi. Le persone spesso guidano a velocità troppo elevata in una determinata situazione di traffico e fanno fatica ad adeguare la velocità di marcia rispetto alla circostanza specifica e alla loro capacità di guida. Dobbiamo promuovere un comportamento più virtuoso e aiutare le persone a realizzare e comprendere che l'eccesso di velocità è pericoloso.''