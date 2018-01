Venere, arriva l'anti Tesla

Lvchi Auto, azienda nata nel 2016 a Shanghai, in occasione del prossimo salone di Ginevra annuncia il lancio della sua prima vettura elettrica nel segmento delle limousine ad alte prestazioni: Venere, sviluppata in partnership con l’italiana I.DE.A. Institute, ha l'intento di diventare competitor dell'elettrica Tesla Model S, al momento l'unico prodotto del genere sul mercato.

Supercar cinese pronta a stupire: Venere

Venere è dotata di un telaio in fibra di carbonio a nido cui sono aggiunti telai in alluminio di supporto del gruppo motopropulsore anteriore e posteriore. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere lo scatto da 0-100 in meno di 3 secondi e avere un’autonomia ben superiore ai 500 km. Secondo la Casa, saranno numerose le soluzioni all’avanguardia presenti: l'auto è già pronta all'omologazione per il livello di guida autonoma 5, inoltre, alla kermesse ginevrina potrà sfoggiare portiere ad apertura a libro ed un’aerodinamica studiata per ottimizzare le prestazioni. Infine, il powertrain, costituito da quattro motori elettrici, è installato sui due assi uniti da un differenziale ognuno, così da rendere Venere una vettura a quattro ruote motrici permanenti. Il pacco batterie agli ioni di litio svilupperà una potenza di 100 Kwh.

Prezzi e programmi

Il prezzo di Venere partirà dai 200.000 euro, potendo però raggiungere anche i 300.000: punto di forza sarà la personalizzazione. Ad ogni modo, questo è solo uno degli obiettivi che si pone LVCHI Auto; i cinesi mirano ad avere una capacità produttiva di 100.000 auto già nel 2019 e di ben 500.000 nel 2023 mentre Venere avrà un volume di produzione di sole 250-500 unità annue.

Lvchi Auto: temibile concorrente?

Secondo programmi, LVCHI Auto avvierà a breve la produzione a Torino per commercializzare la vettura nel 2019, anno in cui verrà introdotto anche un nuovo modello di citycar elettrica. Anche quest'ultima, di dimensioni e prezzo nettamente inferiori, verrà sviluppata con l’aiuto degli ingegneri italiani di I.DE.A. Institute e avrà una configurazione 2 porte - 2 posti o 4 porte-4 posti. L’ambizioso business plan prevede l’immissione sul mercato, tra il 2020 e il 2021, di un Suv e un Mpv oltre che di una berlina, sempre elettrica, ad alte prestazioni già presentata a Shanghai l’anno scorso: l’Urano. Un totale di tre piattaforme su cui verranno sviluppati tutti i modelli che andranno in produzione nel prossimo futuro.