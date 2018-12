Mahindra amplia la sua gamma introducendo il KUV100 m-Bifuel a GPL

I problemi legati alle emissioni e alla limitazione della circolazione sono sempre più di attualità. Così come l’aumento continuo dei costo del carburante, che impatta in maniera preponderante su chi usa molto il proprio veicolo. Ridurre le emissioni per ridurre l’inquinamento, è un tema davvero importante per Mahindra che si traduce in una serie di impegni adottati da tutto il gruppo indiano nella direzione della sostenibilità e della responsabilità verso il pianeta e i suoi abitanti.

Una scelta che guarda al futuro e alla quale Mahindra Europe intende contribuire con l’introduzione nella propria gamma del KUV100 m-Bifuel a GPL, che abbatte drasticamente le emissioni. A sei mesi dal lancio commerciale del KUV100, l’'ottimo riscontro che questo nuovo City-SUV compatto continua a ricevere sul mercato, permette di ritenere che anche questa versione possa avere grandi potenzialità. Infatti il possesso di un’auto a GPL, offre diversi vantaggi economici, oltre ai consumi ridotti. Per esempio l’esenzione o la riduzione del pagamento della tassa automobilistica in molte regioni, oltre all’accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di tanti centri cittadini, con la possibilità di circolare durante i blocchi del traffico.

Mahindra KUV100 m-Bifuel: le caratteristiche Tecniche

L'equipaggiamento delle versioni a GPL K6+ m-Bifuel e K8 m-Bifuel, è il medesimo delle versioni benzina, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. Quindi la dotazione di serie prevede 4 ruote in lega con pneumatici 185/60 R15 ed il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici. La vettura è disponibile in cinque diverse colorazioni: Pearl White, Dazzling Silver, Designer Grey, Midnight Black, Fiery Orange. Il colore Flamboyant Red non sarà disponibile per queste prime versioni m-Bifuel.

Il GPL al costo del benzina

Il lancio della vettura prevede una campagna promozionale con uno sconto cliente di 1.600 Euro sul prezzo di listino e 3 anni di polizza Furto e Incendio inclusa, aderendo al finanziamento Fiditalia. Mahindra offre la versione a GPL allo stesso prezzo di quella a benzina. Mahindra Europe promuove infatti un interessante finanziamento con TAN 5,25% a supporto delle versioni m-Bifuel del KUV100. Questa Campagna sarà applicata a tutti i KUV100 m-Bifuel dotati in origine di impianto GPL ma anche ai KUV100 benzina modificati con l’apposito kit BRC (azienda specializzata a livello mondiale) acquistato da Mahindra Europe. I veicoli oggetto della promozione saranno quelli immatricolati o con contratto di vendita firmato, a partire dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2019. Le prime consegne ai concessionari del KUV100 m-Bifuel, sono previste per gennaio 2019, ma nel frattempo sono disponibili i kit BRC per modificare le vetture già presso la rete.