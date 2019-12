Mahindra, il nuovo KUV100 NXT fino a fine anno con incentivo di 2.000 euro

Mahindra presenta la promozione dedicata al nuovo KUV100 NXT, il rinnovato CitySUV compatto che si presenta in una nuova veste, ancora più accattivante e ricca di contenuti. La vettura è in consegna presso tutte le concessionarie italiane.

Il restyling calibrato che ha riguardato alcuni punti della vettura, valorizza meglio il suo design unico. L'aggiunta di nuove dotazioni lo rende ancora più appetibile sul mercato europeo ed in particolar modo in quello italiano, dove Mahindra nel corso del 2018 è stata una delle Case con la percentuale più elevata di crescita in assoluto, in termini di veicoli immatricolati. Infatti quello nazionale è lo scenario europeo più importante per la Casa indiana, presente in Europa in dieci paesi attraverso Mahindra Europe, con sede alle porte di Roma.

Mahindra KUV100 è stato il best seller del brand nel nostro Paese durante lo scorso anno commerciale. Le sue caratteristiche e l'eccezionale rapporto qualità/prezzo, hanno infatti permesso in Italia di consegnare al cliente finale ben 1.122 KUV100 in tredici mesi. Un exploit eccezionale, che ha consentito di aumentare la notorietà del marchio Mahindra e lo ha visto crescere del 218,02% nel 2018 rispetto al 2017, con picchi di oltre il 600% in alcuni mesi dell'anno. Una prestazione eccellente, grazie al lavoro svolto dalla rete commerciale composta da oltre 85 realtà imprenditoriali, tra concessionari e officine autorizzate.

Questo modello ha saputo catalizzare l'attenzione di una clientela eterogenea, prevalentemente femminile (54%), con un'età media di 45 anni e una provenienza geografica maggiore nel nord Italia (43%). KUV100 NXT si caratterizza per la sua poliedricità e la forte personalità: coniuga le qualità di un SUV alla praticità di una city-car. Un mezzo versatile, adatto a tutta la famiglia e unico nel suo genere, dato che è un CitySUV di segmento B agile nel traffico quanto un'automobile di segmento A.

Il nuovo KUV100 NXT rappresenta un upgrade con restyling mirato e nuove dotazioni, che rendono questo modello ancora più conveniente. Infatti oggi può essere acquistato usufruendo della campagna di finanziamento "Formula Vantaggi Mahindra". Definita in collaborazione con il partner finanziario #fiditalia e valida fino al 31 dicembre 2019, permette al cliente il riconoscimento di un importante incentivo di € 2.000 (IVA inclusa).