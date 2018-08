Max Biaggi e Aprilia, che coppia!

Un rapporto ora diventato ufficiale e consacrato. Max Biaggi adesso sarà ambasciatore di Aprilia, dopo innumerevoli vittorie conquistate in sella alle moto di Noale. Del resto il sei volte campione del mondo negli anni ha contribuito a portare in cima il marchio, con una storia che ha traghettato Aprilia nell’olimpo dei vincenti grazie a 54 titoli mondiali.

Il commento di Biaggi

“La mia storia e quella di Aprilia tornano a intrecciarsi in un momento importantissimo per la Casa. Da appassionato ho potuto apprezzare i progressi del progetto MotoGP. Ora sono orgoglioso e fiducioso di poter mettere in gioco la mia esperienza per supportare un brand tutto italiano nella sua crescita, sia nella sua anima più racing sia nei nuovi prodotti che arriveranno e che, come sempre, avranno tutto il carattere sportivo di Aprilia”.

Il campione romano metterà a disposizione la sua esperienza per promuovere la tradizione racing e i prodotti del brand. Era il 1991 quando esordì nel Motomondiale 250 con Aprilia. Il 1994 fu la prima explois di una eccezionale tripletta che lo vide dominare su quella sella fino al 1996. Poi Max tornò nel 2009 sull’Aprilia RSV4 che segnò il ritorno della Casa nel Mondiale SBK. Da lì il trionfo: dominò nel 2010 e nel 2012 conquistando il doppio alloro mondiale, Piloti e Costruttori. Si ritirò solo dopo il titolo 2012 con il palmares di sei Titoli Mondiali in carriera. Il richiamo della pista lo riportò in gara nel 2015: alla tappa Malese del Mondiale SBK arrivò a podio ribadendo anche a 44 anni il suo talento.