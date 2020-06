"L'auto ci muove", il video-manifesto di Mazda per chi ha a cuore il destino delle automobili

L'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di covid-19 ha imposto un lungo lockdown che ha determinato ingenti danni all'economia. Uno dei settori più colpiti è stata l'industria dell'automobile con vendite crollate in tutta Europa rispetto allo stesso periodo del 2019.

In risposta alla crisi del settore delle quattro ruote, Mazda Italia dà voce al mondo automotive e a quanti vivono con passione l’auto lanciando il video-manifesto intitolato “L’auto ci muove”, con l’obiettivo di riportare l’attenzione su un settore chiave per il Paese e sottolineare il valore culturale e sociale di quello che non è un solo mezzo di trasporto, ma costituisce una parte importante della vita di tutti.



Il ritorno alla normalità o a una nuova normalità nel nostro Paese, dopo il lockdown imposto dal Covid-19, appare incerto e pieno di difficoltà. I soggetti istituzionali del mondo dell’auto hanno posto all’attenzione dell’opinione pubblica e del Governo le possibili soluzioni a una crisi devastante del settore senza, però, sottolineare l’importanza dell’automobile anche a livello culturale e sociale, oltre che economico. L’auto ricopre, infatti, un ruolo centrale nella ripresa e nello sviluppo sia dell’economia sia della vita stessa delle persone: crea felicità, ci connette con gli altri, in breve, l’auto ci muove: muove la passione, muove fisicamente gli individui, muove l’economia del nostro Paese (#LAutoCiMuove).



Mossa dall'intento di far apprezzare anche i risvolti sociali legati al mondo dei veicoli, Mazda ha chiesto aiuto ad amici, donne e uomini che vivono l’auto come impulso vitale da un punto di vista professionale ma soprattutto umano, al fine di realizzare un video che racconti il valore dell’auto. Professionisti del settore, giornalisti ma anche semplici clienti appassionati di auto per lanciare un importante messaggio, nella speranza che venga accolto e amplificato con l’obiettivo finale di riportare l’attenzione sulle enormi difficoltà di una delle principali catene di valore dell’Italia.



Il video è online dal 3 giugno, data simbolica in quanto giorno di inizio della Fase3, in cui milioni di automobili potranno varcare i confini delle Regioni per permettere ad altrettanti italiani di raggiungere i propri cari dai quali sono stati separati per quasi tre mesi.



Il messaggio è una sequenza alternata di clip video prodotte con mezzi amatoriali, in cui i protagonisti, a loro modo e con la propria passione, chiedono a tutti di non dimenticare le auto che costituiscono una parte importante nella vita quotidiana di tantissimi di noi. Mazda invita tutti coloro che condividono questa visione a rilanciare il video utilizzando l’hashtag #LAutoCiMuove per sensibilizzare le istituzioni su questo semplice messaggio: ricordatevi anche dell’auto. Perché senza auto non c’è ripresa.