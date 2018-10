Mazda è auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma

Mazda è stata scelta come auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma e sarà protagonista sulle strade della Capitale e sul celebre red carpet con una flotta di 45 vetture CX-5 nella splendida tinta soul red crystal, che accompagnerà le stelle del cinema e i grandi ospiti durante la rassegna cinematografica, in programma dal 18 al 28 ottobre prossimi presso l’Auditorium Parco della Musica.

Per il sesto anno consecutivo, Mazda si conferma un forte sostenitore del cinema del quale condivide la grande passione e le emozioni che entrambi i mondi, quello cinematografico e quello automotive, sono in grado di generare. Mazda pone da sempre il piacere di guida come base della propria filosofia progettuale, costruendo vetture che non siano meri mezzi di trasporto, ma auto che sanno regalare emozioni a chi le guida. È ciò che in Mazda viene definito Jinba Ittai, letteralmente “cavallo e uomo come una cosa sola”, ovvero il termine giapponese che descrive l’armonia fra cavallo e cavaliere e che Mazda traduce nella perfetta unione tra uomo e macchina che rende la guida puro piacere.

Piacere che potrà provare chi sarà accompagnato al red carpet a bordo della CX-5, il SUV medio di Casa Mazda, venduto in oltre 1,5 milioni di esemplari in più di 120 nazioni diverse, vincitore di oltre 90 premi per la tecnologia, la sicurezza e per il KODO design, espressione di elegante semplicità e sulle cui superfici si riflettono i colori e l’ambiente circostante in un gioco di luci straordinario. Lanciata nel 2012, la Mazda CX-5 si è di recente rinnovata e presenta motori SKYACTIV aggiornati più potenti ed efficienti e già conformi alle norme sulle emissioni Euro 6d-TEMP, che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno. Alla tecnologia si aggiungono nuove dotazioni di sicurezza, il sistema infotainment MZD Connect disponibile con le interfacce per Apple CarPlay e Android Auto e allestimenti ancora più ricchi che ne ampliano l’esclusiva l’offerta.

Ottobre non è per Mazda solo il mese della celebrazione del cinema nella capitale, ma rappresenta un momento chiave per la presenza del brand a Roma e nel centro Italia con l’esordio del nuovo concessionario Automotor, sito in via Salaria 729, e dello sviluppo del concessionario Autocolosseo, che aggiunge alla sede in via della Magliana 370 un nuovo centro di vendita e assistenza in via Appia Nuova 888. Entrambi costituiscono un passo importante di crescita per Mazda sul territorio, non solo in termini di superfici di vendita ma soprattutto di servizi ai clienti.