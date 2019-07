Parte Mazda Best Selection: l’usato d’eccellenza secondo Mazda

Parte ufficialmente Mazda Best Selection, il nuovo programma dedicato all’usato d’eccellenza della casa costruttrice giapponese. Con questo programma Mazda propone a tutti i clienti un usato garantito e d’eccellenza in grado di soddisfare le esigenze di quegli automobilisti che ricercano in un’auto usata la stessa attenzione e cura di una vettura nuova.

Il mondo dell’auto è in continua trasformazione e Mazda vuole offrire ai propri clienti un’esperienza di acquisto unica anche per le proprie vetture usate considerando un mercato in continua ascesa in questo settore. Proprio all’interno di questo scenario nasce Mazda Best Selection, un programma in grado di rassicurare il cliente che sceglie di acquistare un usato garantito Mazda e che potrà quindi affidarsi alla rete ufficiale di vendita senza dover approfondire personalmente lo stato del veicolo usato o la serietà del venditore dal quale sta effettuando l’acquisto.

Rientrano nel programma Mazda Best Selection tutte le vetture usate Mazda fino a 5 anni di età e con un massimo di 125.000 km. A tutti coloro che stanno valutando l’acquisto di una Mazda usata, Mazda Best Selection garantisce: 125 controlli approfonditi attraverso elevati standard che ne certificano la qualità e la massima affidabilità dell’auto, una garanzia fino a 24 mesi in grado di offrire una copertura praticamente totale; la certificazione del chilometraggio oltre alle possibilità di acquisto tramite finanziamenti agevolati per venire incontro ad ogni esigenze del cliente. Ad ulteriore conferma della garanzia offerta sarà possibile effettuare un giro di prova e testare le principali caratteristiche della vettura usata prima di sceglierla.

La ricerca della migliore vettura usata è affidata ad un sito interamente dedicato a questo programma www.mazdabestselection.it; un website dall’interfaccia immediata in grado di coniugare al meglio la ricerca di un’auto usata Mazda con l’offerta diretta da parte delle concessionarie della rete Mazda. Attraverso questo programma Mazda Italia entra istituzionalmente nel mondo dell’usato per continuare ad essere sempre più al passo con le richieste dei suoi clienti, oltre ad offrire nuove ed importanti opportunità di business a tutta la sua rete di vendita.