Mazda Best Selection: l’usato d’eccellenza con ancora più vantaggi

Mazda Best Selection, il programma dedicato all’usato d’eccellenza Mazda, si arricchisce di contenuti e vantaggi per quanti sono alla ricerca di un usato garantito, grazie a una migliorata esperienza di navigazione del sito e a una chat live di supporto per maggiori informazioni e a ulteriori opportunità sull’acquisto di vetture usate, che comprendono offerte di finanziamento, uno sconto sull’acquisto di Apple Carplay® e Android Auto® e la sanificazione dell’auto in omaggio*.



La ricerca di una vettura Mazda usata diventa ora ancora più semplice. Il sito www.mazdabestselection.it si rinnova grazie ad aggiornamenti estetici e funzionali che lo rendono più facile da consultare e a una ricchezza di specifiche tecniche e contenuti che facilitano la scelta dell’auto desiderata. Inoltre, a partire da lunedì 27 aprile 2020, sarà disponibile la nuova “Live Chat Mazda Best Selection” per una consulenza personalizzata “live”, gestita da Mazda Italia, in modo da fornire supporto immediato a chi ne avesse bisogno.



Per aiutare i propri clienti a fronteggiare questo periodo difficile, Mazda Italia offre loro un’interessante proposta di finanziamento, valida fino al 31 maggio, che prevede il pagamento della prima rata dopo 90 giorni, per un importo massimo di 20.000 Euro e fino a 60 mesi, tramite Mazda Financial Services.



Inoltre, tutti i clienti interessati a un modello Mazda non dotato della tecnologia per Apple Carplay® e Android Auto®, potranno acquistarlo come accessorio usufruendo ora di uno sconto del 20%* e accedere, quindi, a tutti i contenuti del proprio smartphone, visualizzandoli sul display integrato nella plancia dell’auto.



L’epidemia da coronavirus ha reso fondamentale la salvaguardia della salute delle persone che deve essere garantita sempre, anche a bordo della propria auto. Per questo motivo, Mazda offre gratuitamente a tutti i suoi clienti la sanificazione* della vettura, perché la sicurezza sia sempre garantita e la qualità certificata a 360°.