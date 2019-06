Mazda CX-30: debutto italiano al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino

La Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda svelato all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblico italiano in anteprima nazionale al prossimo Salone dell’Auto di Torino, la kermesse motoristica italiana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino.



La Mazda CX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda CX-3, il city crossover, e la Mazda CX-5, il SUV symbol di casa Mazda, andando a presidiare l’importante area di mercato dei crossover compatti ove Mazda non era presente. Dotata di serie dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, fari a LED con controllo automatico, sistema infotainment di nuova generazione con display da 8.8” e navigatore integrato, la Mazda CX-30 si candida per cifra tecnologica, qualità ma anche completezza delle dotazioni al ruolo di benchmark nel segmento dei crossover compatti.



Il compact crossover di Casa Mazda sarà disponibile con una gamma di motori benzina ibrido, diesel e il rivoluzionario propulsore benzina Skyactiv-X, anch’esso ibrido grazie alla tecnologia Mazda M Hybrid. Tutte le motorizzazioni potranno essere associate alla trasmissione manuale o automatica e alla trazione a due o a quattro ruote motrici. La Mazda CX-30 arriverà nelle concessionarie italiane a settembre con un listino compreso tra i 24.750 e i 33.950 Euro.



Per tenere informate le tante persone che dalla presentazione della CX-30 avranno mostrato e mostreranno interesse per il nuovo crossover compatto, Mazda Italia sta preparando una iniziativa di dialogo costante con le audience interessate. Infatti, nelle prossime settimane verrà lanciato un nuovo progetto social che permetterà a clienti e appassionati di comunicare in maniera interattiva con Mazda, accedendo a contenuti esclusivi e “dietro le quinte” relativi al lancio della CX-30 .



La presentazione in anteprima del crossover compatto Mazda sarà solo uno degli ingredienti del ricco programma che la Casa giapponese ha riservato agli appassionati italiani. Alla manifestazione torinese Mazda celebrerà anche i 30 anni della sua icona, la MX-5, con un raduno e una sfilata per le vie di Torino di oltre 300 fan della spider giapponese che sarà presente nella versione speciale 30th Anniversary. Inoltre, tutti i visitatori del Salone avranno la possibilità di effettuare delle prove dinamiche delle due fra le vetture di punta della gamma attuale: la compatta sportiva Mazda3 e il SUV best seller mondiale di Casa Mazda, la CX-5.



Anche quest’anno il Salone di Torino Parco del Valentino si preannuncia una tappa importante per il mondo automotive e per Mazda in particolare: un appuntamento immancabile per gli appassionati di motori e per tutti i fan della Casa di Hiroshima.