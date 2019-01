CX-5 2019, come si rinnova il SUV Mazda

Balzo tecnologico per Mazda CX-5. Per lei arriva la seconda generazione del G-Vectoring control: il Plus. In parole semplici è un sistema che questa volta punta ad utilizzare anche i freni per gestire l'effetto imbardata in curva. Risultato? Maggiore stabilità in marcia e più controllo durante i cambi di corsia in autostrada o quando si guida su neve o su superfici stradali scivolose.

Più tecnologia di serie

Ad aggiungersi alla nuova versione 2019, poi, la telecamera per il monitoraggio posteriore del veicolo con tanto di avviso di pericolo in uscita dal parcheggio.

Non solo.

Mazda 2019 vanterà anche il controllo automatico dei fari abbaglianti e il sistema del mantenimento della carreggiata. Un pacchetto di serie che vede l'attivazione della frenata di emergenza in città anche per il rilevamento pedoni.

Nuove versioni in gamma per la CX-5 2019

Nel restyling 2019 chi ama i dettagli scoprirà cerchi in lega dal nuovo disegno, l’aggiornamento del sistema MZD Connect (ora con Apple Carplay e Android Auto) e il display da 7’’ a partire dall’allestimento Exceed.

Inoltre, a metà della gamma, Mazda debutta con un inedito allestimento Executive: di serie qui cerchi in lega da 19“, l'Active Driving Display a colori con sistema riconoscimento dei segnali stradali, il Monitor 360°, il sistema di frenata di emergenza in città anche posteriore e la rilevazione di stanchezza del guidatore.

Si aggiunge al listino anche la versione Signature per gli amanti dell'alto di gamma: con interni in pelle nappa, illuminazione a LED, inserti in legno su plancia e pannelli portiere, per una qualità percepita superiore.

I prezzi di Mazda Cx-5 2019

Si parte con prezzi da 29.400 euro per la versione 2.0L 165CV SKYACTIV-G 2WD benzina, per arrivare ai 45.150 Euro per la top Signature 2.2L 184 CV SKYACTIV-D AWD con cambio automatico.