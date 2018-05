Mazda CX-3 2018 debutta sul mercato giapponese

Mazda ha iniziato a raccogliere in Giappone i primi ordini per la Mazda CX-3 2018. Il nuovo modello presenta affinamenti di prodotto che riguardano motorizzazioni, design, dinamica di guida e sistemi di sicurezza e il suo arrivo in Italia è previsto dopo l‘estate.

Viene introdotto un aggiornamento al motore diesel SKYACTIV-D che porta la cilindrata a 1,8 litri offrendo una maggiore reattività e migliori prestazioni in termini di emissioni. Il motore a benzina SKYACTIV-G da 2,0 litri presenta anch’esso modifiche e innovazioni: un nuovo disegno della testa del pistone con un nuovo profilo e iniettori ad alta pressione di nuova concezione che nebulizzano il carburante in modo più omogeneo. Questi sviluppi tecnici assicurano eccellenti valori di coppia in un ampio arco di regimi motore e contribuiscono a migliorare l'efficienza dei consumi nelle condizioni di guida reali. Entrambi i motori soddisfano i severi standard EURO 6 d-temp, incluso il test di emissioni RDE.

Le novità a livello estetico includono una griglia anteriore di nuovo disegno, l'adozione di gruppi ottici posteriori a LED, nuovo design dei cerchi in lega e, per la prima volta sul CX-3, il nuovo colore Soul Red Crystal. Internamente, invece, troviamo un nuovo tunnel centrale dotato di bracciolo anteriore multibox e il freno di stazionamento elettrico (EPB).

Guida più silenziosa e confortevole

L’adozione degli ultimi sviluppi della SKYACTIV-Vehicle Architecture di nuova generazione Mazda ha significativamente evoluto le prestazioni di guida della nuova CX-3. L'ulteriore messa a punto del sistema di sospensioni, i pneumatici di nuova adozione e l'uso di materiali ad alto assorbimento nella struttura del sedile anteriore, offrono una guida più silenziosa e confortevole e un'esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Migliorati i sistemi di sicurezza

Anche la sicurezza è stata migliorata. Mazda CX-3 2018 adotta una versione aggiornata del sistema di frenata di emergenza in città Smart City Brake (Advanced SCBS), dotato ora di una maggiore capacità di rilevare i pedoni di notte. Questo, e altre caratteristiche di sicurezza come il Mazda Radar Cruise Control (MRCC) con funzione Stop & Go* ed un retrovisore interno fotocromatico, garantiscono un livello superiore di sicurezza in tutte le condizioni di guida.