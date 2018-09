Mazda, a spada tratta sul diesel: ancora per 20 anni

Mazda continua ad agire in controtendenza rispetto ai competitor. Al rinnovo, il SUV CX-3 - alla luce delle prossime regolamentazioni Euro 6d- Temp, in vigore dal prossimo anno sulle auto di nuove immatricolazione, il marchio gioca d’anticipo. Ma senza ombra di propulsori a zero emissioni a listino.

Niente motori elettrici: perchè

Arriva un diesel nuovo di zecca per Mazda. “Abbiamo un nuovo 1.8 da 115cv, brillante, pulito e conveniente: sostituisce il 1.5 litri con 105 CV. Abbiamo un know how tecnologico fortissimo. Il nostro motore vanta il più basso rapporto di compressione al mondo. Proporremo anche un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche in futuro, ma non smetteremo di sviluppare i propulsori a combustione che continueranno a costituire ancora circa l’85% del parco circolante nel 2035 - commenta Roberto Pietrantonio, Managing Director Mazda Motor Italia - gli Euro 6d-TEMP sono sottoposti ai più severi test omologativi (ciclo WLTP+RDE), assicurano basse emissioni e consumi che ne fanno i motori ideali per vetture di taglia medio-grande come i SUV e per percorrenze elevate”.

Diesel ancora per 20 anni

Lunga vita al diesel, dunque, secondo il marchio. Una battaglia tutta da comprendere quella delle motorizzazioni, considerato che il parco circolante italiano è ancora composto da più di 7,5 milioni di automobili ante Euro 3 (di 17 anni) e secondo l' UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) avrebbe bisogno di 14 anni per la sostituzione completa, rispettando i ritmi del mercato: qualsiasi tecnologia, a questo punto, potrebbe essere la chiave per la riduzione dell’impatto ambientale. Last but non least: è importante considerare che le emissioni di CO2 totali dal fronte automotive comunque sono del 10.2% rispetto al 90% dovuto alle attività di riscaldamento degli edifici e dalle attività industriali.

Nessun "rischio" per gli acquirenti Mazda

Il futuro è un’incognita? Ad aggiungersi all’offerta motorizzazioni della nuova Cx-3 due benzina: Skyactiv G 2.0 litri da 121 e 150 cv. Propulsori ad oggi con ridotta resistenza meccanica e bassissime emissioni di particolato in grado di garantire elevata coppia a tutti i regimi. Mazda, dunque, dà appuntamento agli indecisi in concessionaria con gli X-day: la scelta del motore - assicura - non avrà ripercussioni sul portafogli: se si opterà per un diesel, comunque vada, il marchio garantirà il valore del modello per 3 anni.