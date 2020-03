Mazda presenta la gamma e i prezzi della MX-30, la prima elettrica del brand

Mazda Motor Italia presenta la gamma completa della Mazda MX-30, la prima vettura 100% elettrica della Casa di Hiroshima, e aggiunge tre nuovi allestimenti che vanno ad arricchire l’offerta dopo l’introduzione della prima versione esclusiva Launch Edition.



Tutte le nuove versioni – Executive, Exceed ed Exclusive – offrono la massima sicurezza, equipaggiate con i più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense tra cui il nuovo Turn-Across Traffic (frenata di emergenza in caso di pericolo negli incroci), l’Emergency Lane Keeping con Road Assist e Blind Spot Assist per il mantenimento della carreggiata, il Cruise Control Adattivo con controllo della distanza di sicurezza, i fari anteriori Full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo e il riconoscimento della stanchezza del guidatore. Troviamo, inoltre, di serie, un cavo per la ricarica da casa e uno per la ricarica tramite le colonnine pubbliche.

Mazda MX-30 Executive

L’allestimento Executive si caratterizza per i cerchi in lega da 18”, il climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la videocamera posteriore, il sistema di infotainment con display a colori da 8,8” completo di HMI Commander, l’integrazione per Apple Carplay® e Android Auto®, il navigatore satellitare e l’impianto audio Mazda Harmonic Acoustic con Radio Digitale DAB e otto altoparlanti.

Mazda MX-30 Exceed

La più completa versione Exceed aggiunge i cerchi in lega da 18” cromati, i gruppi ottici a matrice LED con lavafari, i vetri posteriori scuri, il montante centrale e il tetto in nero lucido, la “cornice superiore” satinata e i retrovisori esterni fotocromatici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Ricca anche la dotazione interna con il sedile di guida regolabile elettricamente e i rivestimenti in similpelle Modern Confidence o, in alternativa, Vintage Black/Brown, le finiture interne in sughero, il parabrezza con sbrinatore, il retrovisore fotocromatico frameless, la smart key, il volante e i sedili riscaldabili.

Mazda MX-30 Exclusive

La versione top di gamma Exclusive si contraddistingue per la presenza del tetto apribile elettricamente, dell’impianto audio Bose® da 12 altoparlanti e amplificatore digitale, e di ulteriori sistemi di assistenza alla guida, quali il monitoraggio del guidatore con la telecamera, il Cruise & Traffic Support, il sistema di monitoraggio anteriore in uscita da parcheggio (Front Cross Traffic Alert) e la frenata di emergenza posteriore anche con rilevamento pedoni.



I prezzi di listino della Mazda MX-30 partono da 34.900 Euro della versione Executive fino a 39.350 Euro della versione Exclusive.

In quanto veicolo puramente elettrico, la MX-30 gode degli incentivi statali previsti per tali vetture (4.000 Euro che salgono a 6.000 Euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro1, 2, 3, 4) a cui si possono aggiungere gli incentivi locali ove previsti. Le prime consegne della Mazda MX-30 sono previste nel mese di settembre.

Mazda MX-30 Launch Edition

Allo stesso prezzo di listino della versione di accesso Executive è disponibile l’esclusiva MX-30 Launch Edition ordinabile solo fino al 30 aprile1 che, rispetto alla Executive, ha una dotazione più generosa, e aggiunge, infatti:

fari adattivi a matrice di LED con LED Signature

sedili anteriori riscaldabili elettricamente

sedile guidatore con regolazione elettrica dotato di memorie

vetri privacy posteriori

cornice superiore satinata con montante centrale in nero lucido

Gli interni della Launch Edition sono disponibili in due versioni: il moderno rivestimento in tessuto Modern Confidence con inserti in similpelle e l’elegante Industrial Vintage, caratterizzato da rivestimenti in misto similpelle e tessuto con base in denim nero. Entrambi sono corredati di finiture cromate per parte dei comandi e di rivestimenti per braccioli e plancia centrale con cuciture a vista.



Inoltre, la MX-30 Launch Edition è dotata di serie anche della wallbox intelligente da 7,4kW con gestione dinamica del carico per la ricarica casalinga completa di cavo di ricarica da 6 m. Fornita da ENGIE Italia, la wallbox permette di ricaricare la batteria della MX-30 fino all’80% in sole 4,5 ore. In alternativa alla wallbox,, i clienti della MX-30 Launch Edition possono scegliere la fornitura di ricariche gratuite presso le colonnine pubbliche fino a una percorrenza di 10.600 km, nel caso di ricarica a corrente alternata al costo medio dell’energia di 0,45€/kWh. Tale servizio sarà preordinabile esclusivamente tramite il sito di Mazda Motor Italia www.mazda.it.



La nuova Mazda MX-30 è la prima vettura completamente elettrica nella gamma Mazda. È equipaggiata con l’unità e-Skyactiv, dotata di motore sincrono in CA e una batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh. Dotata di trazione anteriore, la MX-30 eroga una potenza massima di 105 kW/143 CV e una coppia massima di 265 Nm. Con un consumo di 19 kWh/100 km (WLTP combinato), la MX-30 ha una autonomia, secondo il ciclo WLTP, di 200 km nel ciclo combinato che diventano 262 Km nel ciclo urbano. Due le opzioni di ricarica: standard con alimentazione in CA o rapida con alimentazione in CC. La ricarica in CC è progettata per soddisfare gli standard del sistema di ricarica Combo da 125A, mentre la ricarica in CA supporta in ingresso fino a 6,6 kW.



La MX-30 rappresenta un punto di svolta per Mazda essendo la sua prima auto 100% elettrica, nella cui definizione ha giocato un ruolo importante la capacità degli ingegneri della Casa di Hiroshima di progettare non solo la prima Mazda a propulsione puramente elettrica, ma di costruire un‘automobile unica sotto diversi punti di vista.



Innanzitutto per lo stile, espressione del design Mazda Kodo – Soul of Motion evoluto verso un concept “Human Modern”, reso ancora più singolare grazie all’adozione delle portiere “freestyle”.

Quando si accede agli interni colpisce la nuova consolle fluttuante con comandi a sfioro e l’utilizzo di materiali ecocompatibili di elevata qualità, quali ad esempio il sughero o i tessuti realizzati con il 20% di filato riciclato per il rivestimento dei sedili e dei pannelli delle portiere.



Infine, la Mazda MX-30 è unica per la tecnologia e-Skyactiv, un insieme di soluzioni inedite nate per sfruttare al massimo i vantaggi della tecnologia elettrica: il sistema e-GVC Plus per il controllo dinamico dell’auto associato al nuovo pedale elettrico, un sofisticato software audio che somma delle armoniche al monotono rumore del propulsore elettrico generando un piacevole ed ovattato suono di un motore tradizionale all’interno dell’abitacolo, per dare sempre la sensazione della potenza che si sta chiedendo al motore e, infine, la batteria da 35.5kWh della giusta dimensione per gli spostamenti quotidiani e dal peso ridotto, per assicurare sempre una guida dinamica e sicura in ogni condizione.