Nuova Mazda MX-30 segna il debutto della trazione elettrica e-Skyactiv

La Nuova MX-30 segna un ulteriore passo avanti nell’approccio multi-soluzione di Mazda per ridurre le emissioni, introducendo una nuova tecnologia di trazione elettrica denominata e-Skyactiv.

Dotato di una batteria agli ioni di litio di giuste dimensioni da 35,5kWh, il sistema e-Skyactiv che equipaggia la MX-30 garantisce il giusto equilibrio fra autonomia ed emissioni di CO2 generate nella produzione della batteria insieme al peso leggero determinante per garantire l’esperienza di guida Jinba Ittai comune a tutte le vetture Mazda.



Realizzata in base alla filosofia progettuale incentrata sull’uomo che ha portato alla creazione di nuove tecnologie come la Skyactiv-Vehicle Architecture, la nuova Mazda MX-30 è dotata, di serie, di G-Vectoring Control Plus elettrico (e-GVC Plus), concepito per offrire un controllo accurato della coppia motrice in risposta alle azioni sul volante del conducente e assicurare notevole stabilità di marcia su tutti i percorsi.



La MX-30 rafforza la serie delle tecnologie avanzate di sicurezza i-Activsense con nuove funzionalità e, inoltre, grazie a una scocca che è allo stesso tempo robusta e in grado di assorbire efficacemente l’energia anche con l’adozione di porte “freestyle” senza montante centrale, le prestazioni di sicurezza in caso di collisione risultano eccellenti. Gli ingegneri Mazda hanno incorporato le più recenti tecnologie e concetti di sviluppo, compresa una struttura accuratamente progettata per proteggere la batteria ad alta tensione.



Lo stile della nuova MX-30 si basa sul concetto di “Human Modern“, un nuovo approccio che ha dato vita a delle linee totalmente inedite. Il design degli esterni è assolutamente semplice per esaltare la bellezza delle sue forme e dell’abitacolo, con la parte superiore incorniciata e le porte “freestyle” che trasmettono la sensazione di uno spazio ampio e arioso, mentre gli interni sono arricchiti da materiali raffinati e sostenibili, come il sughero e fibre realizzate con bottiglie di plastica riciclate.



La nuova Mazda MX-30 è già ordinabile sul sito mazda.it nella sola versione speciale “MX-30 Launch Edition”, disponibile esclusivamente fino al 31 marzo, a un prezzo di listino di 34.900 Euro nella colorazione metallizzata monotono Ceramic. Tale versione, studiata appositamente per la fase di prelancio del primo veicolo 100% elettrico Mazda, è contraddistinta da equipaggiamenti esclusivi e, inoltre, viene offerta con una wallbox da 7.4kW in omaggio. I dati omologativi e i prezzi del line up definitivo sono attesi dall’inizio della primavera 2020 e il vantaggio per il cliente della versione Launch Edition sarà indicativamente di 2.500 Euro.