Mazda MX-5 2019, più sportiva che mai

Mazda MX-5 2019 è più sportiva che mai: mantiene il suo carattere inconfondibile ma offre un piacere di guida ancora più emozionante, con significativi passi avanti nel comportamento dinamico, affinamenti sia nella linea che negli equipaggiamenti e un aggiornamento delle tecnologie di sicurezza i-ACTIVSENSE.

L’ottimizzazione generale dell’avanzato motore benzina SKYACTIV-G 2.0L abbina al regime massimo di rotazione più elevato l’aumento di potenza e coppia erogata, mentre la moderna unità a benzina SKYACTIV-G 1.5L offre coppia più elevata insieme a consumi e valori di emissioni eccellenti. Tutte le motorizzazioni rispettano i requisiti del ciclo di prova WLTP/RDE e rispondono alle norme Euro6d-TEMP con un anno di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore senza l’uso di un filtro antiparticolato.

Gli affinamenti stilistici comprendono la disponibilità del tetto in tessuto Brown per la versione soft top. L’ergonomia interna è stata migliorata mediante l’adozione della regolazione in profondità del volante, un meccanismo d’inclinazione del sedile più efficace e una più agevole apertura delle porte.

Nuovi ADAS

Infine, cinque nuove tecnologie di sicurezza i-ACTIVSENSE offrono maggiore tranquillità a chi si mette al volante della MX-5 2019: il Supporto intelligente avanzato alla frenata in città (Advanced SCBS) che rileva veicoli e pedoni e aiuta a evitare le collisioni, il Supporto intelligente alla frenata in città (in retromarcia, SCBS Reverse) che rileva veicoli e ostacoli dietro la vettura, oltre al Sistema rilevamento stanchezza del guidatore, il Sistema di riconoscimento dei segnali stradali e la telecamera posteriore.

Prezzi e versioni

La MX-5 2019, in tutte le concessionarie da metà settembre, è disponibile negli allestimenti Exceed e Sport con un listino compreso tra i 27.850 Euro e i 31.500 Euro per la versione soft top, mentre la versione hard top RF - Retractable Fastback - prevede un sovrapprezzo di 2.500 Euro. Le versioni Exceed sono dotate di un ricco equipaggiamento di serie in cui spiccano i rivestimenti in pelle, il sistema infotainment MZD Connect con navigatore integrato, l’impianto audio BOSE, i cerchi in lega e i fari full LED a matrice. La versione Sport aggiunge le sospensioni sportive Bilstein, la barra duomi anteriore, i sedili sportivi Recaro e il differenziale autobloccante di tipo meccanico.