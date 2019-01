Mazda MX-5 30th Anniversary Edition in anteprima mondiale al Chicago Auto Show

Mazda Motor Corporation ha annunciato che la Mazda MX-5 30th Anniversary Edition sarà presentata in anteprima mondiale al Chicago Auto Show 2019, che si aprirà al pubblico il 9 febbraio 2019.



La prima generazione della celebre roadster nipponica fece il suo debutto mondiale proprio al Motor Show di Chicago nel 1989 e per celebrare il suo trentesimo anniversario è stata creata un'edizione speciale come omaggio ai clienti di tutto il mondo che hanno decretato il successo del modello negli ultimi trent'anni.

MX-5 simbolo di Mazda nel mondo

Trattandosi del modello roadster più popolare della storia, con oltre 1 milione di unità vendute in tutto il mondo fino ad oggi, delle quali oltre 350.000 in Europa, MX-5 è diventata un simbolo della filosofia automobilistica di Mazda e della ricerca instancabile del piacere di guida. Lungo il suo cammino, MX-5 ha generato una solida base, che si estende dall'Islanda all'Italia, di fan europei uniti dalla passione per il Jinba Ittai, la perfetta unione di uomo e macchina come quella che ha connotato MX-5 sin dagli inizi. L'edizione speciale del trentesimo anniversario è l'ultima di una fiorente collezione di versioni uniche di MX-5 create nel corso degli anni.