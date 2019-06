Oltre 300 Madza MX-5 a Torino per celebrare i 30 anni della mitica roadster giapponese

Mazda ha scelto Torino e il Salone Parco Valentino per celebrare i 30 anni della mitica MX-5 insieme a due grandi protagonisti che hanno contribuito a rendere unica la roadster della Casa giapponese, il designer Tom Matano e l’ingegnere Nobuhiro Yamamoto, e a tutti i fan che hanno reso l’evento MX-5 ICON’S DAY una festa straordinaria all’insegna della passione.

Oltre 300 MX-5 e più di 600 fan si sono radunati questo sabato, 22 giugno, al Parco Dora e hanno sfilato per le vie del capoluogo piemontese insieme alle MX-5 30° Anniversario soft top e RF, che hanno aperto la parata.



Il Parco Dora, nella sua caratteristica architettura post-industriale, si è acceso dei tanti colori delle MX-5 lì radunate e della passione dei loro possessori, giunti a Torino per questo importante anniversario. Tra questi, numerosi giornalisti - anche loro grandi appassionati - che hanno partecipato all’evento con la propria MX-5, e il più grande collezionista di MX-5 al mondo, Andrea Mancini, presente, con i modelli più simbolici della sua Miataland, alla più grande manifestazione mai organizzata da Mazda in Italia.



A spegnere le candeline per i 30 anni della roadster più venduta al mondo, il designer di fama internazionale Tom Matano, ovvero uno dei padri del progetto originale che ha portato alla nascita della MX-5 nel 1989, e l’ingegnere Nobuhiro Yamamoto, che alla MX-5 ha dedicato oltre 20 anni della sua vita professionale, curando, in qualità di Programme Manager, lo sviluppo della quarta e ultima generazione della roadster giapponese. Il designer e l’ingegnere hanno poi svelato in anteprima nazionale la Mazda MX-5 30° Anniversario.



Questa esclusiva edizione limitata in soli 3.000 esemplari numerati a livello mondiale, nata per celebrare i 30 anni della MX-5, è dotata di motorizzazione 2.0L SKYACTIV-G da 184 CV associata al cambio manuale a sei rapporti, disponibile sia in versione soft top sia RF con tettuccio rigido. La MX-5 30° Anniversario si contraddistingue per la sportiva tonalità Racing Orange della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati RAYS (RAYS ZE40 RS30) di colore nero, il badge numerato, le pinze dei freni anteriori Brembo e posteriori Nissin nello stesso colore arancione. In Italia la Mazda MX-5 30° Anniversario è disponibile in 90 unità, 65 soft top e 25 RF, al prezzo rispettivamente di 34.250 e 36.750 Euro.



A rendere omaggio alla MX-5 sono intervenuti Andrea Levy, Presidente del Salone dell’Auto Parco Valentino e Alberto Sacco, Assessore al Turismo e Commercio del comune di Torino, che hanno reso possibile questo straordinario evento. Dopo il saluto istituzionale e gli autografi sulle MX-5 e sui loro componenti da parte degli instancabili ospiti giapponesi Matano e Yamamoto, ha avuto il via la parata che ha percorso le strade cittadine fino a giungere in via Roma, tra gli applausi di quanti sono accorsi per assistere al corteo più emozionante e colorato di sempre.