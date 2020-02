Mazda: il motore Skyactiv-X riceve il premio Technobest agli Autobest 2020 Awards

Il rivoluzionario motore Skyactiv-X di Mazda continua a raccogliere riconoscimenti dagli esperti del settore, infatti i giurati di Autobest, provenienti da 31 Paesi, l’hanno eletto “Technobest 2019” in occasione dell’Autobest Gala, che si è tenuto a Magonza il 13 febbraio 2020.



Yasuhiro Aoyama, Presidente e CEO di Mazda Motor Europe, ricevendo il premio ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ricevere dalla giuria di Autobest il premio per lo sviluppo tecnico più innovativo dell’anno 2019. Abbiamo ripetutamente sottolineato che, a nostro avviso, l’ottimizzazione dei motori a combustione non è ancora completamente realizzata. Con la tecnologia Skyactiv-X, abbiamo raggiunto un traguardo decisivo che costituisce un grande passo avanti nella nostra continua ricerca del motore a combustione ideale”.



Il Technobest Award, che premia gli sviluppi tecnologici innovativi nel settore automobilistico, viene assegnato dalla giuria di Autobest dal 2005. Skyactiv-X è il primo motore a benzina di serie al mondo a sfruttare i vantaggi dell’accensione per compressione analoga a quella dei diesel. Una soluzione unica resa possibile dagli sforzi degli ingegneri giapponesi che hanno progettato l’innovativo sistema chiamato SPCCI (accensione per compressione controllata da candela) che consente al motore di passare senza soluzione di continuità tra la combustione convenzionale e l’accensione per compressione, utilizzando una candela per innescare in modo differente entrambi i tipi di combustione. Questo sistema di combustione è molto efficiente e migliora il rendimento del motore fino al 30% rispetto all’attuale SKYACTIV-G, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2.