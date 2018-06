Mazda show, la Vision Coupè fa stile a Milano

Insignita del premio ‘’Concept Car of the Year“ al salone internazionale di Ginevra, la Mazda Vision Coupè oggi arriva a Milano esprimendo l’essenza dell’estetica giapponese e facendo da musa ispiratrice a fotografi ed esperti del settore: per il marchio rappresenterà lo stile delle prossime vetture.

Il concept esposto all’Arco della Pace

Può una vettura avere un’anima? Secondo i giapponesi sì. Ed ecco allora l’incontro tra il design automobilistico e la fotografia, due mondi apparentemente diversi, uniti alla base dal design chiamato Kodo. In una mostra fotografica esposta all’Arco della Pace la coupé a quattro porte Vision ha messo tutto ciò nero su bianco...

La mostra

Essenzialità delle linee, gioco di luci nelle superfici, i riflessi: le forme della vettura secondo Mazda si avvicinano a quelle di un’opera d’arte tanto che la Vision Coupè è pronta ad esprimere un senso di vitalità e incarnare la purezza dell’estetica giapponese in 11 scatti.

Sono stati autori provenienti da tutto il mondo a farlo: Andrew Tarnawczyk, Ayako Sekine, Eponine Huang, Irvin Rivera, Ivo Sekulovski, Kay Ruhe, Marta Bevacqua, Minoru Tsukada, Natalia Samoilova, Nikola Lukić e Simone Steenberg sono stati in grado di cambiare la percezione dello spettatore grazie a immagini diventate vere e proprie installazioni.

Una sfida vinta per il marchio made in Japan che mostra come l'evoluzione del Kodo design, nato con la cx-5 e pronto ad arrivare sui prossimi modelli, continuerà a soprendere ancora con le prossime applicazioni. La sorpresa, volendo o no, è diventato uno dei valori del marchio. Provate a dire il contrario...