Mazda3 vince il World Car Design of the Year 2020

A coronamento delle celebrazioni per il proprio centenario, la Mazda3 ha vinto il premio World Car Design of the Year 2020, uno dei premi speciali di categoria assegnati dalla giuria. La Mazda3 è la seconda Mazda proclamata World Car Design of the Year, dopo la Mazda MX-5 nel 2016.



“Prima di accettare questo premio, Mazda Motor Corporation vorrebbe esprimere la propria solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal nuovo coronavirus”, ha affermato Akira Marumoto, Representative Director, President e CEO di Mazda Motor Corporation. “Siamo davvero onorati di poter ricevere il premio World Car Design of the Year in questo anno speciale di celebrazione del centesimo anniversario della fondazione di Mazda. Continueremo a fornire ai nostri clienti prodotti, design, tecnologie ed esperienze unici”.



L’esclusiva filosofia di design Kodo, introdotta nel 2010, e la sua capacità di infondere vitalità in un’auto è stata la forza trainante alla base del pluripremiato stile dell’attuale gamma Mazda.



Lanciata nel 2019, la Mazda3 è stato il primo modello realizzato secondo i più recenti sviluppi del rivoluzionario linguaggio stilistico Kodo ed esprime una interpretazione più matura e un maggiore prestigio delle linee attraverso la raffinatezza e il rigore di un’estetica minimalista less is more, ispirata alla più pura tradizione artistica giapponese e alla bellezza dello spazio tra gli oggetti.



Solo attraverso centinaia di ore di minuziosa attività di lavorazione dell’argilla e di verniciatura è stato possibile affinare il design unico della Mazda3, che crea sottili movimenti ondulatori di luce e ombra che scivolano sull’uniforme corpo vettura, dando vita a una naturale e potente espressione di vitalità. Creare una tale vitalità controllata - una forma tanto bella quanto semplice - richiede tanto tempo, disciplina e maestria. È fondamentale per raggiungere quell’eleganza squisitamente giapponese che è alla base della visione stilistica della nuova generazione delle Mazda, che concepisce l’auto come opera d’arte.



Mazda ha ottenuto molti successi nei World Car Award, un premio che viene assegnato ogni anno da una giuria composta da 86 giornalisti dell’automobile provenienti da 25 paesi. Il premio World Car Design of the Year 2020 è l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti dalla Mazda3, fra cui il "Red Dot: Best of the Best” nei premi Red Dot Product Design 2019, il “Supreme Winner” nei premi Car Women of the Year 2019, e il “Small Hatch of the Year“ nei premi Car of the Year Awards 2020.

