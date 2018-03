McLaren la 570GT in "abito nero" in una serie limitata a 100 esemplari

McLaren Special Operation (MSO), la divisione su misura di McLaren Automotive, amplia l’offerta per la gamma della Sports Series con la Black Collection dedicata alla 570GT. Questa nuova collezione è limitata a 100 unità in tutto il mondo e propone una carrozzeria in MSO Bespoke Carbon Black e inoltre, per esaltare le sue doti di vettura sportiva viene equipaggiata con il MSO Defined Titatnium SuperSports Exhaust (scarico in titanio sportivo) e lo Sport Pack, pacchetto che esalta le doti di guidabilità della vettura. Con un costo di € 234,000 per il mercato italiano, questo modello promette di essere una vera vettura da collezionista con diversi elementi unici di MSO, garantendo un incomparabile esperienza di guida.

MSO Defined Black Pack

La carrozzeria è verniciata con il colore Carbon Black, un colore intenso e d’impatto, sviluppato espressamente da McLaren Special Operations. Questo misterioso quanto unico look all black viene espresso anche con il MSO Defined Black Pack, che sostituisce con il tono nero il pacchetto standard che vuole componenti in Dark Palladium; include gli splitters anteriori e posteriori, le minigonne laterali e le prese d’aria. Per completare il look questa edizione speciale viene equipaggiata con i cerchi in lega leggera a cinque raggi (5 Twin-Spoke Lightweight Forged Wheels ) con una finitura in Gloss Black Dimond che montano gli pneumatici Pirelli P Zero™ Corsa e i freni in carbo-ceramica con pinza nere.

Grande attenzione ai dettagli

L’MSO Black Collection Trim esalta ulteriormente gli eleganti interni della McLaren 570GT e porta una combinazione ricercata di rivestimenti in pelle Jet Black e inserti specifici in Carbon Black Alcantara® sul tunnel centrale, oltre il pannello inferiore degli strumenti, il tetto, volante e le casse. I sedili sportivi elettrici con memoria e riscaldabili (Electric and Heated Memory Sports Seats) sono rivestiti in pelle Semi-Aniline ed esibiscono il logo MSO ricamato sul poggiatesta. La grande attenzione al dettaglio è evidenziata in tutta la vettura e ritroviamo anche nei piccoli dettagli, come la chiave d’accensione della vettura verniciata in Carbon Black e la targhetta personalizzata che certifica la serie limitata posizionata sotto la console centrale. Il tetto panoramico che si estende sino al retro con il portellone che apre sul lato che incorpora un vetro con filtri UV, che garantisce maggiore privacy e protegge dai raggi solari, può essere ulteriormente migliorato con il MSO Defined Electrochromic Panoramic Roof che è stato recentemente introdotto nella gamma dell’offerte MSO Defined solo per la 570GT. Il tetto panoramico elettrocromico, che si può ordinare al momento dell’acquisto della vettura ed ha un costo di €6.130 per il mercato italiano, permette al proprietario della vettura di selezionare tra cinque diverse intensità di tinta utilizzando la tecnologia elettrocromica dello “smart glass” (vetro intelligente).

Esperienza di guida eccezionale

La McLaren Sports Series è oramai conosciuta per offrire esperienza di guida eccezionale e la 570GT MSO Black Edition continua questa tradizione con un nuovo tocco distintivo. La vettura monta i freni in carbo-ceramica con il nuovo e dinamico pacchetto sport (Sport Pack) che offre ai clienti un settaggio dinamico ancor più preciso, che rimanda ai settaggi della 570S Coupé e della Spider. Per esaltare ulteriormente l’insieme si aggiunge l’MSO Defined Titanium SuperSport Exhaust con una rifinitura degli scarichi in Nano Black che riduce il peso complessivo della vettura di 5 chili e offre un suono dello scarico più terso ed è di 5dB più alto dello sistema di scarico classico. La 570S Balck Collection include anche il pacchetto GT Upgrade Pack che include il sistema di levatura della vettura (Vehicle Lift), telecamera posteriore (Rear VIew Camera), volante con servosterzo regolabile (Power Adjust Steering Column) ed il rivoluzionario sistema audio Bowers & Wilkins con 12 casse (Bower & Wilkins Audio System).

