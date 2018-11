McLaren 720S Stealth, l'ultima perla "su misura" realizzata dalla divisione MSO

McLaren Special Operations (MSO), la divisione speciale di McLaren ha creato per la 720S un nuovo tema di design denominato "Stealth". Il colore della carrozzeria nello speciale colore MSO Defined Sarthe Grey - ispirata alla McLaren F1 GTR vincitrice a Le Mans nel 1995 - viene esaltato con dettagli in contrasto verniciati a mano in Red Vermillion.

I componenti esterni in fibra di carbonio satinati (Bespoke Satin Finish Visual Carbon Fibre) sono un ulteriore esempio del livello di personalizzazione possibile con MSO Bespoke. Cerchi in lega Super Lightweight con finitura in MSO Bespoke Satin Black con raggi e bordo a contrasto in Red Vermillion. Gli accenti rossi si ritrovano anche all'interno dell'abitacolo, incluso sulla fascia superiore, i sedili e le portiere-con cuciture in colore Apex Red. E' prodotta come ordine speciale "bespoke" per il concessionario McLaren di Londra.