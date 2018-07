McLaren guarda al futuro: 18 nuove vetture e una gamma ibrida entro il 2025

McLaren, in occasione del Goodwood Festival of Speed, ha annunciato il suo piano industriale ambizioso e ad ampio spettro che portera' la societa' al suo quindicesimo compleanno. Il business plan Track25 e' un'evoluzione del Track22 che fu annunciato per la prima volta al Salone Internazionale di Ginevra nel 2016 e questo nuovo piano include diversi nuovi punti determinanti.

Il Track25 delinea una chiara mappatura del futuro delle vetture, della produzione e della tecnologia che permettera' al brand di continuare a posizionarsi come protagonista a livello mondiale nel mercato delle vetture sportive e le supercars. McLaren si impegna a garantire che le sua gamma di vetture sportive e supercar verranno dotate di una motorizzazione ibrida entro i prossimi sette anni.

Fedele allo spirito pioneristico di McLaren e di voler sempre spingersi i limiti della tecnologia per dare al conducente quel qualche cosa in piu', McLaren valutera' anche l'implementazione di nuove funzionalita' di guida e contribuira' allo sviluppo di una sistema di batterie piu' potente e piu' leggero, con una ricarica super veloce per un uso dedicato alle prestazioni che dovrebbe garantire oltre 30 minuti di energia in puro elettrico su circuito.

La societa' continuera' la sua "corsa" per vincere la nuova "gara del peso" per le supercar, assicurando che, come fa gia' oggi, che ciascuno dei suoi prodotti e' il piu' leggero nel suo segmento. Questo comporta l'investimento da 50 milioni stanziati, per la costruzione del McLaren Composites Technology Centre (MCTC) che si occupera' di garantire lo sviluppo e produzione dei futuri materiali compositi superleggeri. Una volta che, l'MCTC sara' pienamente operativo, sara' di circa il 57 per cento il contenuto in valore di ogni singola vettura di provenienza britannica.