McLaren Speedtail, trionfo di esclusività: ognuno dei 106 esemplari sarà unico

A inizio 2020 verranno consegnati i primi esemplari di McLaren Speedtail, la Hyper GT da 403 km/h prodotta in soli 106 esemplari (come il numero delle monoposto da F1 costruite tra il 1992 e il 1998).

I fortunati clienti che si sono assicurati uno dei 106 modelli pagando il deposito, riceveranno “Colours & Materials Inspiration Story”, ossia, un potfolio con diverse idee di design per ispirare la creatività dei possessori. Nello specifico, parliamo di tre collezioni, ideate per aiutare il ristretto club di futuri proprietari, a iniziare a pensare come vorrebbe che fosse la propria Speedtail. Ogni aspetto della McLaren Speedtail è concepito per spingere i confini oggi conosciuti e questo include anche l’aspetto ed il tatto di ogni singola vettura.

Ogni Speedtail, realizzata a mano sarà creata esattamente secondo le specifiche del cliente, ma per facilitare questo processo e renderlo un po’ meno impegnativo, la squadra del Colour and Material design di McLaren ha creato un ampia ed innovativa gamma di temi di design, divisi in tre collezioni.

Urbane

E' una collezione caratterizzata da tre diversi temi che sono stati creati con un tocco di innovativa raffinatezza, dando alla Speedtail un look sofisticato con colori di carrozzeria pacati ed interni con tinte equilibrate e fresche. Con il nome Stratosphere, un tema che vede la Speedtail rifinita in fibra di carbonio a vista lucida 1K, un “contour pack” (pacchetto dei profili) è stato elaborato per valorizzare gli elementi importanti dell’aerodinamica della vettura. Al fine di evidenziare le sinuose curve della del corpo vettura, elementi in alluminio anodizzato spazzolato (Brushed Grey Anodised Aluminium) sono stati sapientemente inseriti. I dettagli esclusivi includono anche al badging, realizzato in platino con inserti in carbonio TPT, mentre l’elegante abitacolo vede proposto a contrasto il sedile del guidatore in blu chiara mentre i sedili dei passeggeri sono proposti in grigio chiaro. A completare il look dell’abitacolo, il colore blu scuro (navy) presente sui bordi, cuciture e sui dettagli in alluminio spazzolato (bespoke brushed light blue anodised aluminium).

Visionary

E' il nome della seconda collezione, uno sguardo deciso e inconfondibile che si ispira a tonalità sobrie ma allo stesso tempo passionali con dettagli che sanno sorprendere. Troviamo in questa collezione, il convolgente Astral theme, che si ispira ai navigatori, patrimonio nautico del Regno Unito con gli interni che vedono un esteso uso del colore “senza tempo” blu marino, con sedili del passeggero in “bespoke nubuck navy” e sedile del pilota in pelle aniline navy, e finiture in “bespoke Nebular quilt” Il tutto si collega alla carrozzeria dal colore sorprendentemente vivace rifinito con un “bespoke organe” con tema “gessato” a righe in grigio argento, ed il badge in fibra di carbonio a vista Gloss 1K in oro bianco 18 carati con inserti TPT. (Gloss 1K Visual Carbon Fibre and White Gold 18 Carat with TPT Inlay)

Dynamic

Frizzante e moderna si contraddistingue per i suoi temi sportivi, audaci quanto futuristici e sontuosi. Viene esaltata dal tema Bloodline che si distingue per un corpo vettura, nell’esplosivo colore bespoke red, con i cerchi ruota in Gloss Black Diamond Cut con un profilo Bespoke in colore Champagne chiaro sul bordo e pinze dei freni in Silver. All’interno, il sedile del guidatore viene proposto in pelle Aniline Bespoke Red (rosso) che crea un efficace contrasto con i sedili dei passeggeri in pelle semi-aniline in Bespoke White (Bianco). Per accentuare il tema atletico, la corona del volante, le leve del cambio, gli steli, interruttori e le cornici risaltano a contrasto in TPT Carbon Quartz White.

Ogni modello sarà unico

Ognuna delle tre collezioni offre ai clienti della Speedtail l’opportunità di personalizzare la propria vettura nei minimi dettagli con la previsione che, come precedentemente per la McLaren P1, ogni modello nella produzione dei 106 esemplari risulterà unico, per il suo proprietario. Ognuna delle collezioni offre elementi di personalizzazione che evidenziano l’unicità degli elementi, come i pannelli per gli esterni ed interni in Satin 1K oppure Gloss 1K intrecciata con fibra di carbonio a vista con fili in oro (Gold Visual Carbon Fibre) oppure alluminio anodizzato (Anodised Aluminium), che accentuano l’eleganza e la naturale fluidità delle linee del corpo vettura. Gli interni offrono opzioni che includono; vetri elettro-cromatici con la scelta della tinta che offre la scelta di eleminare i parasole, pelle Nubuck oppure Aniline, superfici in TPT Carbon e il badge in oro bianco 18 carati /White Gold 18 Carat) e TPT Carbon. Le collezioni sono solo una piccola parte della opportunità di personalizzazione del design presentate per la Speedtail, ad ognuno dei proprietari verrà assegnato un Bespoke Liason Manager, per far si che la loro visione dell’auto perfetta non sia solo un sogno ma una realtà. Ciò include l’accesso a tutti i servizi di McLaren Special Operations (MSO), cosi permettendo l’accesso ad una gamma di colori e materiali per gli interni che trovano il limite solo nell’immaginazione del proprietario. Qualsiasi sia la scelta, ognuno dei proprietari della luxury GT di McLaren prende il timone al centro dell’abitacolo con disposizione a tre sedili, un layout unico ed utilizzato in precedenza esclusivamente nelle 106 unità della McLaren F1 che furono costruite tra il 1992 ed il 1998.

La McLaren più potente e veloce di sempre

Motorizzata con un motore ibrido benzina-electrico da 1050PS, la Speedtail sarà la vettura più potente e veloce creata da McLaren, e l’intera produzione di 106 unità è già stata venduta prima di essere svelata, nello scorso mese di ottobre. Concepita come una GT di lusso con la velocità massima superiore a qualsiasi vetture McLaren, si distingue per una carrozzeria elegante realizzata interamente in fibra di carbonio, in cui ogni dettaglio è stato disegnato con lo scopo di convogliare l’aria nella maniera più efficiente possibile. L'esperienza di proprietà di Speedtail è destinata a diventare la più avvincente di McLaren Automotive; il processo di ordinazione di ogni McLaren è stato creato per aumentare le aspettative del cliente prima della consegna dell'auto, costruita a mano nel McLaren Production Center, con sede a Woking, nel Surrey. Quest’attesa include anche una visita della sede, oltre al McLaren Technology