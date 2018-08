Mercato auto: crescono i prezzi delle vetture nuove, per l'usato quotazioni in calo

I prezzi delle auto nuove tornano a crescere: nei primi sei mesi del 2018, il costo delle vetture nuove è lievitato mediamente dell'1,7% rispetto ai primi sei mesi del 2017, a fronte di un incremento del livello medio dei prezzi al consumo dello 0,8%. Considerando sempre il primo semestre del 2018, va registrato un aumento dei costi anche per ciò che concerne i prezzi dei servizi per l'assistenza alle auto: l'incremento è stato in media dell'1,1%, un dato lievemente superiore rispetto all'incremento del tasso d'inflazione.

Sono invece in calo le quotazioni delle vetture usate: i prezzi delle auto di seconda mano nei primi sei mesi del 2018 hanno registrato un calo del 3,1%. Questi dati derivano da un'elaborazione degli indici Istat dei prezzi condotta dall'Osservatorio Autopromotec sui costi dell'assistenza auto.

Dinamiche legate a congiuntura economica

Secondo gli autori dello studio tali dinamiche "sono legate naturalmente all'evoluzione della congiuntura economica. Per l'auto nuova, la ripresa in atto sta consentendo al settore di recuperare i sacrifici fatti, anche in termini di prezzi, durante gli anni della crisi che ci stiamo lasciando alle spalle. Il mercato dell'usato, invece, sta tornando verso livelli di prezzo più normali dopo la forte spinta alle quotazioni che il settore aveva avuto durante gli anni della crisi in quanto sempre più potenziali acquirenti di automobili nuove si rivolgevano a questo mercato. Per quanto riguarda l'assistenza, il settore beneficia del buon momento congiunturale che consente anche a molti automobilisti che avevano rinviato le manutenzioni in passato di eseguirle, anche a beneficio della sicurezza e dell'ambiente".

Crescono le spese per la manutenzione

Quanto all'assistenza, la tabella elaborata dall'Osservatorio Autopromotec mostra nel dettaglio anche la dinamica dei prezzi delle varie voci che compongono il settore. Il comparto che ha fatto registrare la maggiore crescita tendenziale, cioè rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, è stato quello della manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto privati che ha fatto segnare un aumento dell'1,2%. In misura più contenuta sono aumentati i prezzi dei pneumatici auto (+0,8%), quelli dei lubrificanti (+0,7%) e quelli dei pezzi di ricambio (+0,6%).