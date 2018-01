Mercedes-AMG presenta l'app Race Scout: un hub online per piloti

Dove e quando è impegnato un determinato team? Chi ha bisogno di nuovi piloti? Quale pilota ha sufficiente esperienza ed è alla ricerca di nuovi impieghi? E come possono entrare in contatto nel modo migliore i team manager interessati ed i piloti? In futuro l’app di nuovo sviluppo RACE Scout fornirà una risposta a queste ed altre domande consentendo di far parte di una rete globale. Lo strumento on-line sviluppato da Mercedes-AMG insieme alla fucina d’innovazioni Lab1886 è una rete unica nel suo genere, che cresce con ogni nuovo utente, offrendo sempre maggiori possibilità di scambio d’informazioni a 360° nel campo del Motorsport internazionale.

Questa nuova offerta digitale verrà presentata al pubblico per la prima volta in occasione della 24-Ore di Dubai (da 12 al 13 gennaio). Alla gara endurance i piloti ed i team potranno registrarsi per la prima volta tramite www.racescout.com come persone interessate e utenti. Nelle prossime settimane, prima che la app RACE Scout sia lanciata in modo ufficiale e resa disponibile gratuitamente per iOS ad aprile del 2018, gli sviluppatori hanno in agenda un beta testing intensivo dell’applicazione con la collaborazione dei primi utenti.

L’app vanta una struttura intuitiva ed offre numerose utili features. Dopo aver effettuato il log-in, sia i piloti che i team possono creare le proprie pagine di profilo ed editarle. Nel sistema sono già memorizzate numerose competizioni automobilistiche, percorsi e vetture del campo GT3 e GT4 e ciò semplifica decisamente immissione e ricerca di informazioni. Diverse funzioni di filtro consentono di eseguire ricerche in base ad opportunità d’ingaggio idonee o caratteristiche specifiche dei piloti. Tramite un servizio messenger integrato, piloti e team manager possono infine avviare una conversazione privata direttamente nell’app e definire i dettagli della possibile collaborazione.

Con RACE Scout i team dispongono di un efficace strumento per ottimizzare con il minimo sforzo l’impiego delle loro vetture da gara. Ai piloti RACE Scout offre il vantaggio di una panoramica completa dei posti al volante a disposizione, con l’opportunità d’incrementare la loro attività sportiva. Target di riferimento principe sono team e piloti – dall’ambito amatoriale fino a quello professionale, indipendentemente da serie, classi e marchi delle vetture.

Tobias Moers, Presidente del Board of Management di Mercedes-AMG GmbH, ha dichiarato: “RACE Scout è un innovativo modulo digitale che si integra nello sviluppo strategico del nostro impegno nel settore Motorsport. In tal modo dimostriamo che AMG desidera contribuire al futuro delle competizioni motoristiche da molteplici punti di vista. E come ci si aspetta da qualunque progetto firmato Mercedes-AMG, anche in questo caso gli obiettivi sono molto ambiziosi: non è difficile immaginare che RACE Scout si affermerà presto come la community Motorsport più numerosa e popolare del mondo! Far incontrare team e piloti è però solo il primo passo. Nella fase di sviluppo successiva la gamma delle funzioni si accrescerà costantemente. Desideriamo rivolgerci ad un pubblico più vasto, ad esempio ingegneri, meccanici, istruttori, ma anche sponsor ed organizzatori di eventi sportivi. RACE Scout rappresenterà la piattaforma di riferimento per tutti quei contesti dello sport motoristico internazionale che richiedono trasferimento di know-how o servizi di assistenza”.

Lab1886

Lab1886 diventa il nuovo laboratorio per l’innovazione di Daimler AG con un proprio incubatoio e, oltre agli strumenti hardware e software più innovativi, provvede a mettere a disposizione personale qualificato in grado di assistere i collaboratori di Daimler con competenza durante il processo di implementazione. L’obiettivo? Minimizzare ulteriormente i tempi dall’idea al prodotto o modello aziendale. Lab1886 opera in quattro sedi dislocate su tre continenti: Stoccarda e Berlino in Germania, Pechino in Cina e Sunnyvale negli USA. Creando condizioni di lavoro analoghe a quelle di una start-up, con Lab1886 Daimler punta sulla swarm intelligence – l’intelligenza collettiva – per implementare le idee di singoli collaboratori, team e business unit in modo rapido e originale. Lab1886 dispone di tutte le infrastrutture e le competenze necessarie a tale scopo, oltre che di una decennale esperienza nell’implementazione di nuovi modelli di business. All’interno di questa realtà i collaboratori lavorano in assenza di gerarchie, in un’atmosfera spiccatamente creativa.